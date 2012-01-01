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19 февраля, 17:16

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Невролог Закарьяева назвала эффективные упражнения для "прокачки" мозга

Зарядка для мозга: как поддержать умственную активность в любом возрасте

С возрастом когнитивные функции мозга ухудшаются, что может спровоцировать различные патологии. Как этого избежать, рассказала врач-невролог неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Аминат Закарьяева в программе "Доктор 24".

Мозговая активность

Фото: 123RF/vectorfusionart

С возрастом объем и кора мозга уменьшаются, что может негативно отразиться на когнитивных функциях и спровоцировать развитие деменции. Поэтому орган нуждается в регулярных тренировках, рассказала Аминат Закарьяева.

Она пояснила, что во время упражнений образуются новые связи между нейронами.

Мозг тренируется, когда мы учим что-то новое и постоянно занимаемся активной умственной деятельностью. Когда мы этого не делаем, связи между нервными клетками ослабевают.
Аминат Закарьяева
врач-невролог Неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения

Эффективные упражнения

Фото: 123RF/ijeab

Существует множество упражнений, которые помогают "прокачать" мозг. Например, можно использовать технику для развития внимания. Для этого нужно сделать или приобрести специальные разноцветные карточки. Если на бумаге будет написано "зеленый" красным цветом, нужно сказать "красный", объяснила врач.

Также можно разгадывать кроссворды. Они позволяют узнавать новое и развивать внимание. Однако только этот способ не поддержит умственную деятельность и не поможет нарастить множество нейронных связей.
Аминат Закарьяева
врач-невролог Неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения

Специалист предложила заучивать стихи и изучать иностранные языки, которые тоже защищают от деменции. Последний способ позволяет нарастить нейронные связи в больших количествах, подчеркнула она.

Помимо этого, нужно периодически использовать в быту недоминантную руку. Например, чистить зубы или писать левой рукой, если человек – правша.

Видеоигры тоже хорошо способствуют образованию новых нейронных связей, так как тренируют внимание. Также они улучшают мелкую моторику, например при использовании джойстиков.
Аминат Закарьяева
врач-невролог Неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения

Когнитивные онлайн-тренажеры тоже полезны. Чтобы их найти, достаточно зайти в интернет и вбить запрос в поисковике, заключила Закарьяева.

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