Невролог Закарьяева назвала эффективные упражнения для "прокачки" мозга

С возрастом когнитивные функции мозга ухудшаются, что может спровоцировать различные патологии. Как этого избежать, рассказала врач-невролог неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Аминат Закарьяева в программе "Доктор 24".

Мозговая активность

С возрастом объем и кора мозга уменьшаются, что может негативно отразиться на когнитивных функциях и спровоцировать развитие деменции. Поэтому орган нуждается в регулярных тренировках, рассказала Аминат Закарьяева.

Она пояснила, что во время упражнений образуются новые связи между нейронами.





Аминат Закарьяева врач-невролог Неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Мозг тренируется, когда мы учим что-то новое и постоянно занимаемся активной умственной деятельностью. Когда мы этого не делаем, связи между нервными клетками ослабевают.

Эффективные упражнения

Существует множество упражнений, которые помогают "прокачать" мозг. Например, можно использовать технику для развития внимания. Для этого нужно сделать или приобрести специальные разноцветные карточки. Если на бумаге будет написано "зеленый" красным цветом, нужно сказать "красный", объяснила врач.





Аминат Закарьяева врач-невролог Неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Также можно разгадывать кроссворды. Они позволяют узнавать новое и развивать внимание. Однако только этот способ не поддержит умственную деятельность и не поможет нарастить множество нейронных связей.

Специалист предложила заучивать стихи и изучать иностранные языки, которые тоже защищают от деменции. Последний способ позволяет нарастить нейронные связи в больших количествах, подчеркнула она.

Помимо этого, нужно периодически использовать в быту недоминантную руку. Например, чистить зубы или писать левой рукой, если человек – правша.





Аминат Закарьяева врач-невролог Неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Видеоигры тоже хорошо способствуют образованию новых нейронных связей, так как тренируют внимание. Также они улучшают мелкую моторику, например при использовании джойстиков.

Когнитивные онлайн-тренажеры тоже полезны. Чтобы их найти, достаточно зайти в интернет и вбить запрос в поисковике, заключила Закарьяева.