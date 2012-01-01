Невролог Закарьяева назвала эффективные упражнения для "прокачки" мозга

С возрастом когнитивные функции мозга ухудшаются, что может спровоцировать различные патологии. Как этого избежать, рассказала врач-невролог неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Аминат Закарьяева в программе "Доктор 24".
Мозговая активность
С возрастом объем и кора мозга уменьшаются, что может негативно отразиться на когнитивных функциях и спровоцировать развитие деменции. Поэтому орган нуждается в регулярных тренировках, рассказала Аминат Закарьяева.
Она пояснила, что во время упражнений образуются новые связи между нейронами.
Эффективные упражнения
Существует множество упражнений, которые помогают "прокачать" мозг. Например, можно использовать технику для развития внимания. Для этого нужно сделать или приобрести специальные разноцветные карточки. Если на бумаге будет написано "зеленый" красным цветом, нужно сказать "красный", объяснила врач.
Специалист предложила заучивать стихи и изучать иностранные языки, которые тоже защищают от деменции. Последний способ позволяет нарастить нейронные связи в больших количествах, подчеркнула она.
Помимо этого, нужно периодически использовать в быту недоминантную руку. Например, чистить зубы или писать левой рукой, если человек – правша.
Когнитивные онлайн-тренажеры тоже полезны. Чтобы их найти, достаточно зайти в интернет и вбить запрос в поисковике, заключила Закарьяева.