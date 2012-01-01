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07 февраля, 11:47

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Невролог Кудинова назвала главные факторы риска развития инсульта

Серьезные последствия: как избежать развития инсульта

Инсульт все чаще случается у молодых людей. Почему это происходит, рассказала врач-невролог отделения реанимации ГКБ им. С. С. Юдина Сулима Кудинова в программе "Доктор 24".

Причины

Фото: 123RF/nadezdagorosko

Инсульт – нарушение кровообращения в мозге, которое приводит к дефициту питательных веществ. Из-за этого клетки органа начинают гибнуть или повреждаться, что приводит к катастрофе, рассказала Сулима Кудинова.

Последствия инсульта серьезны. Человек сталкивается с нарушением движений, речи и координации. Это значительно снижает качество жизни. Сегодня сосудистая катастрофа все чаще поражает молодых людей.
Сулима Кудинова
врач-невролог отделения реанимации ГКБ им. С. С. Юдина

Инсульты у молодежи нередко связаны с высоким уровнем стресса, малоподвижным образом жизни, несбалансированным питанием и наследственностью.

Первые симптомы инсульта сопровождаются:

  • асимметрией лица;
  • нарушением речи;
  • плохой координацией.

В таком случае важно сразу вызвать скорую помощь, чтобы снизить тяжесть последствий, добавила врач.

Профилактика инсульта

Фото: 123RF/itchaznong

Предотвратить инсульт поможет контроль за артериальным давлением. При выявлении патологий важно не пропускать прием назначенных препаратов, отметила врач.

Также необходимо следить за уровнем глюкозы в крови. Это нужно, чтобы вовремя выявить сахарный диабет. Заболевание поражает сосуды и является одним из главных факторов риска для развития инсульта.
Сулима Кудинова
врач-невролог отделения реанимации ГКБ им. С. С. Юдина

Кроме того, нужно контролировать уровень холестерина, ведь его отложения приводят к атеросклерозу. Бляшки мешают мозгу получить питательные вещества, а также деформируют и "разрывают" стенки сосудов, объяснила врач.

Контроль объема талии – еще один важный аспект профилактики сосудистой катастрофы. Для женщин оптимальным показателем считаются 80 сантиметров, а для мужчин – 92. При превышении этих норм необходимо пройти обследование и снизить объем жировых отложений, добавила врач.

Также важно помнить, что нельзя принимать лекарства без назначения врача. Особенно это касается оральных контрацептивов, которые повышают риск развития тромбоза мелких и крупных сосудов у молодых женщин, заключила Кудинова.

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