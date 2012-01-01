Невролог Кудинова назвала главные факторы риска развития инсульта

Инсульт все чаще случается у молодых людей. Почему это происходит, рассказала врач-невролог отделения реанимации ГКБ им. С. С. Юдина Сулима Кудинова в программе "Доктор 24".

Причины

Инсульт – нарушение кровообращения в мозге, которое приводит к дефициту питательных веществ. Из-за этого клетки органа начинают гибнуть или повреждаться, что приводит к катастрофе, рассказала Сулима Кудинова.





Сулима Кудинова врач-невролог отделения реанимации ГКБ им. С. С. Юдина Последствия инсульта серьезны. Человек сталкивается с нарушением движений, речи и координации. Это значительно снижает качество жизни. Сегодня сосудистая катастрофа все чаще поражает молодых людей.

Инсульты у молодежи нередко связаны с высоким уровнем стресса, малоподвижным образом жизни, несбалансированным питанием и наследственностью.

Первые симптомы инсульта сопровождаются:

асимметрией лица;

нарушением речи;

плохой координацией.

В таком случае важно сразу вызвать скорую помощь, чтобы снизить тяжесть последствий, добавила врач.

Профилактика инсульта

Предотвратить инсульт поможет контроль за артериальным давлением. При выявлении патологий важно не пропускать прием назначенных препаратов, отметила врач.





Сулима Кудинова врач-невролог отделения реанимации ГКБ им. С. С. Юдина Также необходимо следить за уровнем глюкозы в крови. Это нужно, чтобы вовремя выявить сахарный диабет. Заболевание поражает сосуды и является одним из главных факторов риска для развития инсульта.

Кроме того, нужно контролировать уровень холестерина, ведь его отложения приводят к атеросклерозу. Бляшки мешают мозгу получить питательные вещества, а также деформируют и "разрывают" стенки сосудов, объяснила врач.

Контроль объема талии – еще один важный аспект профилактики сосудистой катастрофы. Для женщин оптимальным показателем считаются 80 сантиметров, а для мужчин – 92. При превышении этих норм необходимо пройти обследование и снизить объем жировых отложений, добавила врач.

Также важно помнить, что нельзя принимать лекарства без назначения врача. Особенно это касается оральных контрацептивов, которые повышают риск развития тромбоза мелких и крупных сосудов у молодых женщин, заключила Кудинова.