Терапевт Жито назвал главные причины мигрени

Мигрень сопровождается сильной болью и может привести к тяжелым последствиям. Почему возникает опасное состояние, рассказал врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито в программе "Доктор 24".
Причины заболевания
Мигрень – отдельное заболевание с характерной локализацией боли. Обычно она затрагивает одну половину головы, хотя может ощущаться и в другой, рассказал Алексей Жито.
Мигрень нередко возникает из-за наследственности: если у родственников есть подобные диагнозы, вероятность увеличивается. Помимо этого, заболевание часто проявляется у женщин, что может быть связано с особенностями половых гормонов.
Немаловажен и психологический аспект: депрессия, биполярное расстройство или тревожность тоже повышают шансы на появление мигрени, добавил специалист.
Триггеры мигрени
Существует факторы, которые "запускают" приступ мигрени. К ним относятся:
- переохлаждение;
- перегрев;
- недосып или переизбыток сна;
- стресс;
- алкоголь;
- курение;
- продукты с глутаматом натрия (помидоры, сыр или орехи);
- оральные контрацептивы.
Также спровоцировать интенсивный приступ боли могут яркие световые и звуковые раздражители. При этом аура, предшествующая атаке мигрени, встречается у немногих: могут быть зрительные или слуховые симптомы.
При первых признаках болезни рекомендуется уединиться: найти тихое место, выключить свет и избегать внешних раздражителей, заключил Алексей Жито.