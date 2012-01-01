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10 января, 13:33

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Терапевт Жито назвал главные причины мигрени

Риск инсульта повышается: как остановить приступ мигрени

Мигрень сопровождается сильной болью и может привести к тяжелым последствиям. Почему возникает опасное состояние, рассказал врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито в программе "Доктор 24".

Причины заболевания

Фото: 123RF/file404

Мигрень – отдельное заболевание с характерной локализацией боли. Обычно она затрагивает одну половину головы, хотя может ощущаться и в другой, рассказал Алексей Жито.

Мигрень опасна осложнениями, связанными с острым нарушением кровообращения. При этом риски развития инсульта повышаются практически в два раза.
Алексей Жито
врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог

Мигрень нередко возникает из-за наследственности: если у родственников есть подобные диагнозы, вероятность увеличивается. Помимо этого, заболевание часто проявляется у женщин, что может быть связано с особенностями половых гормонов.

Немаловажен и психологический аспект: депрессия, биполярное расстройство или тревожность тоже повышают шансы на появление мигрени, добавил специалист.

Триггеры мигрени

Фото: 123RF/armmypicca

Существует факторы, которые "запускают" приступ мигрени. К ним относятся:

  • переохлаждение;
  • перегрев;
  • недосып или переизбыток сна;
  • стресс;
  • алкоголь;
  • курение;
  • продукты с глутаматом натрия (помидоры, сыр или орехи);
  • оральные контрацептивы.

Также спровоцировать интенсивный приступ боли могут яркие световые и звуковые раздражители. При этом аура, предшествующая атаке мигрени, встречается у немногих: могут быть зрительные или слуховые симптомы.

Мигрень – хроническое заболевание, поэтому полностью вылечить его невозможно. Однако современные методы и препараты могут значительно снизить частоту обострений.
Алексей Жито
врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог

При первых признаках болезни рекомендуется уединиться: найти тихое место, выключить свет и избегать внешних раздражителей, заключил Алексей Жито.

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