Терапевт Романенко перечислила опасные последствия приема парацетамола

Длительный прием парацетамола отрицательно влияет на печень и течение беременности, утверждают врачи. Об опасных последствиях в программе "Доктор 24" рассказала врач-кардиолог и терапевт Татьяна Романенко.
Осторожнее при беременности
По словам Татьяны Романенко, ученые выявили негативное воздействие парацетамола на здоровье. При длительном приеме и в больших количествах, особенно в сочетании с другими препаратами, он повышает артериальное давление. Причем такой эффект распространяется как на людей с гипертонией, так и не страдающих высоким давлением.
Также лекарство может негативно повлиять на ребенка, если женщина во время беременности употребляла его в больших дозах. В одном из исследований ученые определяли уровень вещества в пуповинной крови.
Однако две-три таблетки при высокой температуре не причинят вреда будущей маме и ребенку, добавила терапевт.
Влияет на эмоции?
Кроме того, согласно одному спорному исследованию, прием парацетамола якобы воздействовал на характер человека, рассказала эксперт. Во время эксперимента участники смотрели фильм, в котором люди испытывали боль и страдания. При этом принимающие препарат участники якобы не показывали заметной реакции на горе. Однако неизвестно, какое количество вещества давали испытуемым и связан ли такой результат с влиянием на центральную нервную систему, подчеркнула Романенко.
Однако исследования подтвердили, что химическое соединение может быть вредно для печени. Парацетамол в основном (96%) выводится без риска для органа, но 4% утилизируются с образованием токсических соединений. Они нейтрализуются, если в организме достаточно глутатиона (антиоксидант в клетках организма – Прим. ред.). В остальных случаях орган страдает даже при терапевтических дозах, отметила врач.
Эксперт посоветовала не принимать более двух таблеток парацетамола по 500 миллиграммов в сутки. При превышении дозы печень может серьезно пострадать, и восстановить ее будет крайне сложно. Помимо этого, вещество не рекомендуется употреблять дольше пяти дней подряд, предупредила Романенко.