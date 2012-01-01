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25 ноября, 19:42

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Терапевт Романенко перечислила опасные последствия приема парацетамола

Цена здоровья: как парацетамол влияет на организм

Длительный прием парацетамола отрицательно влияет на печень и течение беременности, утверждают врачи. Об опасных последствиях в программе "Доктор 24" рассказала врач-кардиолог и терапевт Татьяна Романенко.

Осторожнее при беременности

Фото:123RF/vedrana2701

По словам Татьяны Романенко, ученые выявили негативное воздействие парацетамола на здоровье. При длительном приеме и в больших количествах, особенно в сочетании с другими препаратами, он повышает артериальное давление. Причем такой эффект распространяется как на людей с гипертонией, так и не страдающих высоким давлением.

Также лекарство может негативно повлиять на ребенка, если женщина во время беременности употребляла его в больших дозах. В одном из исследований ученые определяли уровень вещества в пуповинной крови.

Так выяснилось, что парацетамол повышает вероятность появления аутизма, синдрома гиперактивности и задержки речевого развития. Однако это касается только тех случаев, когда употребление лекарства длилось достаточно долго.
Татьяна Романенко
врач-кардиолог, терапевт

Однако две-три таблетки при высокой температуре не причинят вреда будущей маме и ребенку, добавила терапевт.

Влияет на эмоции?

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Кроме того, согласно одному спорному исследованию, прием парацетамола якобы воздействовал на характер человека, рассказала эксперт. Во время эксперимента участники смотрели фильм, в котором люди испытывали боль и страдания. При этом принимающие препарат участники якобы не показывали заметной реакции на горе. Однако неизвестно, какое количество вещества давали испытуемым и связан ли такой результат с влиянием на центральную нервную систему, подчеркнула Романенко.

Мы знаем, что парацетамол действует в основном в головном мозге, снижая температуру и умеренно снимая боль, и при этом безопасен для желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.
Татьяна Романенко
врач-кардиолог, терапевт

Однако исследования подтвердили, что химическое соединение может быть вредно для печени. Парацетамол в основном (96%) выводится без риска для органа, но 4% утилизируются с образованием токсических соединений. Они нейтрализуются, если в организме достаточно глутатиона (антиоксидант в клетках организма – Прим. ред.). В остальных случаях орган страдает даже при терапевтических дозах, отметила врач.

Эксперт посоветовала не принимать более двух таблеток парацетамола по 500 миллиграммов в сутки. При превышении дозы печень может серьезно пострадать, и восстановить ее будет крайне сложно. Помимо этого, вещество не рекомендуется употреблять дольше пяти дней подряд, предупредила Романенко.

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