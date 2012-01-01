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17 января, 12:51

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Кардиолог Велиев перечислил опасные последствия невылеченной гипертонии

Под давлением: что нельзя делать при гипертонии

Высокое артериальное давление может протекать бессимптомно и привести к тяжелым последствиям. Подробнее об этом рассказал врач-кардиолог Городской клинической больницы им. С. С. Юдина Габиль Велиев в программе "Доктор 24".

Чем опасна патология

Фото: 123RF/itchaznong

Гипертония развивается в любом возрасте, но чаще диагностируется после 65 лет. Молодежь уделяет мало внимания здоровью, поэтому может не догадываться о патологии, рассказал Габиль Велиев.

Если не лечить высокое давление в возрасте от 30 до 50, к 70-ти объем мозга уменьшится. Чтобы предотвратить патологические изменения, важно начинать терапию вовремя.

Сегодня люди чаще проходят диспансеризацию. Из-за этого началась тенденция к тому, что гипертоническая болезнь "помолодела", – ее просто начали выявлять. Пациенты лучше следят за здоровьем и измеряют давление.
Габиль Велиев
врач-кардиолог Городской клинической больницы им. С. С. Юдина

У гипертонии нет специфических симптомов, но у некоторых кружится и болит голова. Кроме того, если длительное высокое давление не ощущается, это не значит, что его нет. Рано или поздно все может закончиться сердечно-сосудистой катастрофой или даже летальным исходом.

Также пациенты нередко сталкиваются с постпрандиальной гипотензие: она сопровождается повышением давления после приема пищи, которое затем держится несколько часов.

Однако питание в любом случае влияет на давление. Прежде всего, это касается потребления соли: людям с гипертонией необходимо ограничивать количество таких продуктов, ведь они задерживают жидкость и повышают показатели.
Габиль Велиев
врач-кардиолог Городской клинической больницы им. С. С. Юдина

В сутки рекомендуется съедать не более 5 граммов соли, добавил врач.

Противопоказания при гипертонии

Фото: 123RF/loraliu

Людям с высоким давлением нужно ограничить посещение бани, которая термически воздействует на организм. Температура влияет на сосуды, они расслабляются, приток крови к сердцу увеличивается, а ритм его работы ускоряется.

Посещать баню можно при хорошем самочувствии, а также давлении в пределах до 130/80 миллиметров ртутного столба. Если состояние контролируется, пациенту с гипертонией можно париться, но стоит избегать резких перепадов температур. Выйдя из помещения, не следует сразу погружаться в холодную воду.
Габиль Велиев
врач-кардиолог Городской клинической больницы им. С. С. Юдина

Также при высоком давлении нельзя прекращать прием лекарств, так как они нормализуют состояние. После отмены медикаментов показатели могут не только вернуться на прежние уровни, но и превысить их, подытожил Велиев.

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