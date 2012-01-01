Кардиолог Велиев перечислил опасные последствия невылеченной гипертонии

Высокое артериальное давление может протекать бессимптомно и привести к тяжелым последствиям. Подробнее об этом рассказал врач-кардиолог Городской клинической больницы им. С. С. Юдина Габиль Велиев в программе "Доктор 24".

Чем опасна патология

Гипертония развивается в любом возрасте, но чаще диагностируется после 65 лет. Молодежь уделяет мало внимания здоровью, поэтому может не догадываться о патологии, рассказал Габиль Велиев.

Если не лечить высокое давление в возрасте от 30 до 50, к 70-ти объем мозга уменьшится. Чтобы предотвратить патологические изменения, важно начинать терапию вовремя.





Габиль Велиев врач-кардиолог Городской клинической больницы им. С. С. Юдина Сегодня люди чаще проходят диспансеризацию. Из-за этого началась тенденция к тому, что гипертоническая болезнь "помолодела", – ее просто начали выявлять. Пациенты лучше следят за здоровьем и измеряют давление.

У гипертонии нет специфических симптомов, но у некоторых кружится и болит голова. Кроме того, если длительное высокое давление не ощущается, это не значит, что его нет. Рано или поздно все может закончиться сердечно-сосудистой катастрофой или даже летальным исходом.

Также пациенты нередко сталкиваются с постпрандиальной гипотензие: она сопровождается повышением давления после приема пищи, которое затем держится несколько часов.





Габиль Велиев врач-кардиолог Городской клинической больницы им. С. С. Юдина Однако питание в любом случае влияет на давление. Прежде всего, это касается потребления соли: людям с гипертонией необходимо ограничивать количество таких продуктов, ведь они задерживают жидкость и повышают показатели.

В сутки рекомендуется съедать не более 5 граммов соли, добавил врач.

Противопоказания при гипертонии

Людям с высоким давлением нужно ограничить посещение бани, которая термически воздействует на организм. Температура влияет на сосуды, они расслабляются, приток крови к сердцу увеличивается, а ритм его работы ускоряется.





Габиль Велиев врач-кардиолог Городской клинической больницы им. С. С. Юдина Посещать баню можно при хорошем самочувствии, а также давлении в пределах до 130/80 миллиметров ртутного столба. Если состояние контролируется, пациенту с гипертонией можно париться, но стоит избегать резких перепадов температур. Выйдя из помещения, не следует сразу погружаться в холодную воду.

Также при высоком давлении нельзя прекращать прием лекарств, так как они нормализуют состояние. После отмены медикаментов показатели могут не только вернуться на прежние уровни, но и превысить их, подытожил Велиев.

