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15 января, 18:46

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Пульмонолог Каркач назвала способы защититься от пневмонии

Бактерии и вирусы повсюду: как защититься от пневмонии

Неправильное лечение пневмонии может привести к летальному исходу. Как защититься от инфекции, рассказала врач-пульмонолог Городской поликлиники №2 департамента здравоохранения города Москвы Ольга Каркач в программе "Доктор 24".

Как развивается

Фото: 123RF/crystallight

Пневмония – это воспаление легочной ткани, вызванное микробами или вирусами. Далее развивается отек, который провоцирует проблемы с дыханием, объяснила Ольга Каркач.

Сегодня существует много микробов и вирусов, которые приводят к заболеванию. Особенно стоит отметить подвид бактерий микоплазму (Mycoplasma) и хламидии (Chlamydia). Они развивают атипичные формы болезни, поэтому иногда их называют "ходячими".
Ольга Каркач
врач-пульмонолог Городской поликлиники №2 Департамента здравоохранения города Москвы

Легочная инфекция часто передается воздушно-капельным путем, когда зараженный пациент кашляет или чихает, не прикрывая рот.

В группе риска находятся дети до пяти лет, взрослые старше 65-ти, а также люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями дыхательной и эндокринной систем, добавила врач.

Симптомы и лечение

Фото: 123RF/samotrebizan

Пневмония не всегда протекает с высокой температурой и другими ярко выраженными клиническими проявлениями.

"Вообще, считается ошибкой полагать, что главный симптом заболевания – жар", – отметила эксперт.

Для микоплазменной пневмонии характерен кашель, вплоть до рвоты. Сначала он сухой, а затем влажный – с выделением слизисто-гнойной мокроты. Также могут наблюдаться сыпь вокруг суставов, артриты и боли в мышцах.

Если человек решает лечиться самостоятельно, это опасно. От заболевания можно избавиться с помощью антибиотиков, а их назначает врач. Кроме того, самостоятельный прием препаратов способен выработать устойчивость патогенов к лекарствам, предупредила специалист.

Пневмония может вызвать серьезные осложнения, если ее не лечить. Например, воспаление сердечной мышцы, артрит, менингоэнцефалит или менингит. Такие состояния повышают риск смертельного исхода.
Ольга Каркач
врач-пульмонолог Городской поликлиники №2 Департамента здравоохранения города Москвы

Чтобы защититься от инфекции, рекомендуется ежегодно вакцинироваться от гриппа. Также существует инъекция от пневмонии, которая ставится раз в жизни, заключила Каркач.

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