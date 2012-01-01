Пульмонолог Каркач назвала способы защититься от пневмонии

Неправильное лечение пневмонии может привести к летальному исходу. Как защититься от инфекции, рассказала врач-пульмонолог Городской поликлиники №2 департамента здравоохранения города Москвы Ольга Каркач в программе "Доктор 24".
Как развивается
Пневмония – это воспаление легочной ткани, вызванное микробами или вирусами. Далее развивается отек, который провоцирует проблемы с дыханием, объяснила Ольга Каркач.
Легочная инфекция часто передается воздушно-капельным путем, когда зараженный пациент кашляет или чихает, не прикрывая рот.
В группе риска находятся дети до пяти лет, взрослые старше 65-ти, а также люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями дыхательной и эндокринной систем, добавила врач.
Симптомы и лечение
Пневмония не всегда протекает с высокой температурой и другими ярко выраженными клиническими проявлениями.
"Вообще, считается ошибкой полагать, что главный симптом заболевания – жар", – отметила эксперт.
Для микоплазменной пневмонии характерен кашель, вплоть до рвоты. Сначала он сухой, а затем влажный – с выделением слизисто-гнойной мокроты. Также могут наблюдаться сыпь вокруг суставов, артриты и боли в мышцах.
Если человек решает лечиться самостоятельно, это опасно. От заболевания можно избавиться с помощью антибиотиков, а их назначает врач. Кроме того, самостоятельный прием препаратов способен выработать устойчивость патогенов к лекарствам, предупредила специалист.
Чтобы защититься от инфекции, рекомендуется ежегодно вакцинироваться от гриппа. Также существует инъекция от пневмонии, которая ставится раз в жизни, заключила Каркач.