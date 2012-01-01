Пульмонолог Каркач назвала способы защититься от пневмонии

Неправильное лечение пневмонии может привести к летальному исходу. Как защититься от инфекции, рассказала врач-пульмонолог Городской поликлиники №2 департамента здравоохранения города Москвы Ольга Каркач в программе "Доктор 24".

Как развивается

Пневмония – это воспаление легочной ткани, вызванное микробами или вирусами. Далее развивается отек, который провоцирует проблемы с дыханием, объяснила Ольга Каркач.





Ольга Каркач врач-пульмонолог Городской поликлиники №2 Департамента здравоохранения города Москвы Сегодня существует много микробов и вирусов, которые приводят к заболеванию. Особенно стоит отметить подвид бактерий микоплазму (Mycoplasma) и хламидии (Chlamydia). Они развивают атипичные формы болезни, поэтому иногда их называют "ходячими".

Легочная инфекция часто передается воздушно-капельным путем, когда зараженный пациент кашляет или чихает, не прикрывая рот.

В группе риска находятся дети до пяти лет, взрослые старше 65-ти, а также люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями дыхательной и эндокринной систем, добавила врач.

Симптомы и лечение

Пневмония не всегда протекает с высокой температурой и другими ярко выраженными клиническими проявлениями.

"Вообще, считается ошибкой полагать, что главный симптом заболевания – жар", – отметила эксперт.

Для микоплазменной пневмонии характерен кашель, вплоть до рвоты. Сначала он сухой, а затем влажный – с выделением слизисто-гнойной мокроты. Также могут наблюдаться сыпь вокруг суставов, артриты и боли в мышцах.

Если человек решает лечиться самостоятельно, это опасно. От заболевания можно избавиться с помощью антибиотиков, а их назначает врач. Кроме того, самостоятельный прием препаратов способен выработать устойчивость патогенов к лекарствам, предупредила специалист.







Ольга Каркач врач-пульмонолог Городской поликлиники №2 Департамента здравоохранения города Москвы Пневмония может вызвать серьезные осложнения, если ее не лечить. Например, воспаление сердечной мышцы, артрит, менингоэнцефалит или менингит. Такие состояния повышают риск смертельного исхода.

Чтобы защититься от инфекции, рекомендуется ежегодно вакцинироваться от гриппа. Также существует инъекция от пневмонии, которая ставится раз в жизни, заключила Каркач.