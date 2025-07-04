Эксперт Разаренова объяснила, почему арбуз и дыню нельзя есть до корки

Начало лета во многих регионах России выдалось прохладным и дождливым, что сильно сказывается на качестве урожая. Однако, несмотря на такую погоду, на прилавках можно увидеть большой выбор дынь и арбузов. Безопасно ли сейчас покупать ранние плоды и как правильно их выбирать, разбиралась Москва 24.

Без химии не обошлось?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сезон российских арбузов и дынь, выращенных в открытом грунте, еще не наступил, предупредил в разговоре с Москвой 24 агроном Михаил Воробьев. Однако эксперт напомнил, что их выращивают и в тепличных условиях.

"В Краснодарском крае используются балаганы – отапливаемые теплицы, в которых плоды можно выращивать начиная с января. По вкусу они не будут отличаться от высаженных в грунт", – отметил эксперт.





Михаил Воробьев агроном Однако недобросовестные фермеры могут пользоваться азотными удобрениями. Они увеличивают размеры и листьев, и плода, но в то же время уменьшают вкусовые и ароматные качества, а также увеличивают содержание нитратов.

Эксперт отметил, что наличие нитратов невозможно определить на вид. Однако вкус в таком случае может быть характерно кисловатым и напоминать картофель.

"Покупать плоды стоит не раньше конца июля – начала августа. До этого если что-то и выращено, то в теплице", – подчеркнул Воробьев.

Как правильно выбирать?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

При покупке арбуза или дыни важно ориентироваться не только на рекомендации продавца, но и внешний вид товара, подчеркнула в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

"У хорошего арбуза на корке не будет трещин и мягких участков. Мякоть должна быть плотной, насыщенной по цвету, а семена равномерно распределены. Необходимо также обратить внимание на звук при постукивании – он должен быть глухим и глубоким", – объяснила эксперт.





Александра Разаренова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт У хорошей дыни кожура без трещин, пятен, гнили и утолщения с рыхлой сеткой, а аромат – сладкий. При выборе нужно немного надавить на кончик у плодоножки: если он слегка мягкий, можно брать.

Плоды эксперт порекомендовала покупать только в официальных местах продаж, предварительно ознакомившись с сопроводительной документацией. При этом по возможности стоит ориентироваться на структуру мякоти: чрезмерно волокнистая или "стекловидная" могут быть признаком неестественного созревания. Если же продукт дадут попробовать, горечь, мыльный привкус или химическая резкость будут поводом отказаться от покупки, добавила Разаренова.

Нутрициолог посоветовала хранить целые арбузы и дыни в тени при температуре не выше 20 градусов. Разрезанные плоды можно держать в холодильнике, но при температуре не выше 4 градусов и не более 2–3 суток. Это связано с тем, что высокая влажность и низкая кислотность мякоти создают идеальные условия для ростa патогенов, объяснила Разаренова.

Просто помыть – мало

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Арбузы и дыни растут на бахче в плотном контакте с почвой. Поэтому перед употреблением их необходимо вымыть с использованием щетки и обдать кипятком границу среза, подчеркнула Александра Разаренова.





Александра Разаренова врач-диетолог, нутрициолог, терапевт За счет этого можно минимизировать риски, связанные с возможным присутствием сальмонеллы, листерии или кишечной палочки на поверхности. Особенно если арбуз или дыня треснули или поцарапались. Такие продукты неоднократно становились источником вспышек пищевых инфекций, поэтому предварительная подготовка крайне важна.

Также нужно помнить, что в дынях (особенно групп сортов канталупа) и арбузах могут содержаться разрешенные остатки пестицидов, включая инсектициды и фунгициды. Кожура частично задерживает их, поэтому стоит съедать продукт не до самой корки, оставляя немного мякоти.

