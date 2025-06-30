Врач Логина: от аллергии страдает почти 80% населения планеты

Аллергия способна спровоцировать пищевую непереносимость. Можно ли с ней бороться, а главное – какие симптомы должны насторожить, разбиралась Москва 24.

Ферментов маловато

Пищевая аллергия часто возникает у детей: у них не до конца развиты функции ЖКТ, поэтому ферменты, расщепляющие еду, выделяются в недостаточном количестве. В результате пища не распадается на более мелкие молекулы, организм воспринимает их как чужеродные и реагирует соответствующе, рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

"Довольно часто такая ситуация возникает при употреблении молока. В результате чего у ребенка начинает развиваться аллергия, которая со временем может как исчезнуть, так и сохраниться", – отметила врач.





Надежда Логина иммунолог-аллерголог Также подобная патология иногда обусловлена генетически, то есть изначально у человека не было какого-либо фермента. Помимо этого, гиперактивная реакция иногда развивается с возрастом при нарушении иммунитета.

Последний часто страдает из-за неблагоприятной экологической обстановки. Также проблемы могут возникать при хроническом стрессе и недосыпе, которые негативно отражаются на нервной системе и организме в целом, добавила Логина.

"Если в прошлом столетии симптомы аллергии наблюдались у 4–6% населения планеты, то сейчас – практически у 80%", – отметила врач.

При чем тут перекрестная аллергия?

Иногда одна аллергия может спровоцировать другую. Такой процесс называется перекрестной аллергией. По словам врача, при поллинозе (реакция на пыльцу растений) организм может не принимать и некоторую пищу.





Надежда Логина иммунолог-аллерголог Поэтому, например, у пациентов с повышенной чувствительностью к орешнику, пыльцевому кустарнику и лещине развивается непереносимость ко всем орехам, даже в небольших количествах в кондитерских изделиях. Кроме того, аллергия на пыльцу березы может спровоцировать реакцию на все косточковые фрукты и ягоды: яблоки, груши, персики, абрикосы, черешню, киви, сливу, вишню и авокадо.

При непереносимости пыльцы злаковых возникает чувствительность к пшенице, овсянке, ржи. В них также содержится глютен – белок, который организм не всегда способен расщепить, отметила эксперт.

Она добавила, что аллергия на сорные травы (полынь, лебеду, амброзию) вызывает непереносимость пасленовых: кабачков, баклажанов, подсолнечника и подсолнечного масла, винограда, дыни и арбузов.

"Важно сказать, что пищевая перекрестная аллергия проявляется в течение всего года. При этом она может усилиться в сезон цветения", – предупредила эксперт.

Симптомы и лечение

Пищевая аллергия обычно сопровождается першением в горле, чиханием, фарингитом, кашлем, метеоризмом и другими проблемами с ЖКТ, отметила врач.

Также для патологии характерны высыпания: кожные дерматиты и крапивница. В более тяжелых случаях непереносимость может вызвать отек Квинке или приступ бронхиальной астмы, добавила специалист.





Надежда Логина иммунолог-аллерголог Вылечить аллергию можно с помощью аутолимфоцитотерапии, то есть благодаря введению вакцины с небольшой дозой непереносимых организмом аллергенов. Такой способ помогает сформировать устойчивость иммунитета.

Таким образом, на сегодняшний день можно оказать медикаментозную терапию при различных видах пищевой аллергии, заключила Логина.