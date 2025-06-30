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30 июня, 18:36

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Врач Логина: от аллергии страдает почти 80% населения планеты

Насморк, кашель, фарингит: как и почему возникает пищевая аллергия

Аллергия способна спровоцировать пищевую непереносимость. Можно ли с ней бороться, а главное – какие симптомы должны насторожить, разбиралась Москва 24.

Ферментов маловато

Фото: 123RF/yavdat1

Пищевая аллергия часто возникает у детей: у них не до конца развиты функции ЖКТ, поэтому ферменты, расщепляющие еду, выделяются в недостаточном количестве. В результате пища не распадается на более мелкие молекулы, организм воспринимает их как чужеродные и реагирует соответствующе, рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

"Довольно часто такая ситуация возникает при употреблении молока. В результате чего у ребенка начинает развиваться аллергия, которая со временем может как исчезнуть, так и сохраниться", – отметила врач.

Также подобная патология иногда обусловлена генетически, то есть изначально у человека не было какого-либо фермента. Помимо этого, гиперактивная реакция иногда развивается с возрастом при нарушении иммунитета.
Надежда Логина
иммунолог-аллерголог

Последний часто страдает из-за неблагоприятной экологической обстановки. Также проблемы могут возникать при хроническом стрессе и недосыпе, которые негативно отражаются на нервной системе и организме в целом, добавила Логина.

"Если в прошлом столетии симптомы аллергии наблюдались у 4–6% населения планеты, то сейчас – практически у 80%", – отметила врач.

При чем тут перекрестная аллергия?

Фото: 123RF/andreypopov

Иногда одна аллергия может спровоцировать другую. Такой процесс называется перекрестной аллергией. По словам врача, при поллинозе (реакция на пыльцу растений) организм может не принимать и некоторую пищу.

Поэтому, например, у пациентов с повышенной чувствительностью к орешнику, пыльцевому кустарнику и лещине развивается непереносимость ко всем орехам, даже в небольших количествах в кондитерских изделиях. Кроме того, аллергия на пыльцу березы может спровоцировать реакцию на все косточковые фрукты и ягоды: яблоки, груши, персики, абрикосы, черешню, киви, сливу, вишню и авокадо.
Надежда Логина
иммунолог-аллерголог

При непереносимости пыльцы злаковых возникает чувствительность к пшенице, овсянке, ржи. В них также содержится глютен – белок, который организм не всегда способен расщепить, отметила эксперт.

Она добавила, что аллергия на сорные травы (полынь, лебеду, амброзию) вызывает непереносимость пасленовых: кабачков, баклажанов, подсолнечника и подсолнечного масла, винограда, дыни и арбузов.

"Важно сказать, что пищевая перекрестная аллергия проявляется в течение всего года. При этом она может усилиться в сезон цветения", – предупредила эксперт.

Симптомы и лечение

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Пищевая аллергия обычно сопровождается першением в горле, чиханием, фарингитом, кашлем, метеоризмом и другими проблемами с ЖКТ, отметила врач.

Также для патологии характерны высыпания: кожные дерматиты и крапивница. В более тяжелых случаях непереносимость может вызвать отек Квинке или приступ бронхиальной астмы, добавила специалист.

Вылечить аллергию можно с помощью аутолимфоцитотерапии, то есть благодаря введению вакцины с небольшой дозой непереносимых организмом аллергенов. Такой способ помогает сформировать устойчивость иммунитета.
Надежда Логина
иммунолог-аллерголог

Таким образом, на сегодняшний день можно оказать медикаментозную терапию при различных видах пищевой аллергии, заключила Логина.

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