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26 мая, 19:01

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Врач Болибок: тополиный пух может привести к конъюнктивиту

Разносчик аллергии: когда Москву накроют "метели" из тополиного пуха

Пик интенсивного распространения тополиного пуха в Москве наступит в этом году раньше срока, предупредили эксперты. Чем это опасно и как защитить себя – в нашем материале.

Полетел

Фото: depositphotos/2happy

Период интенсивного распространения семян тополя в норме приходится на июнь или июль. Однако в 2025 году из-за погодных условий процесс может начаться уже в конце мая, рассказал Москве 24 кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.

Зима была специфической – бесснежной и достаточно теплой. Плюс для распространения пуха нужна ясная, солнечная, ветреная погода, температура выше плюс 20, которая продержится в Москве несколько дней. Поэтому первые парашютики можно застать уже сейчас, с каждым днем их будет становиться все больше.
Алексей Филин
кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"

Обычно лет пуха длится не более двух-трех недель, однако реальные сроки зависят от погоды: чем больше придет дождей, тем меньше продлится процесс, объяснил Филин.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова уточнила, что опасная с точки зрения распространения семян ситуация ожидается в столичном регионе до 30 мая.

"Осадков не будет, а ветер ожидается довольно сильный – до 12–17 метров в секунду. Это поспособствует разнесению пуха", – рассказала она Москве 24.

При этом, по словам синоптика, уже в начале июня в городе прогнозируются дожди, а потому семена осядут.

Аллергия или раздражение?

Фото: 123 RF/serezniy

Сам по себе тополиный пух не является аллергеном, но при этом он вызывает схожие симптомы за счет частиц-провокаторов. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Сейчас в Москве и Подмосковье зацвели луговые травы, включая тимофеевку, овсяницу, райграс, мятлик. И пыльца этих растений будет налипать на пух, который, по сути, представляет собой вату, и таким образом перемещаться", – отметил эксперт.

Гораздо более опасны семена тополя как источник механических повреждений, подчеркнул Болибок. В частности, они могут зацепиться своими волокнами за слизистые оболочки и повредить их – и с этим рискует столкнуться каждый.

Если зернышки целиком или частично застревают в носу или носоглотке, они проникают достаточно глубоко, в дыхательные пути, а дальше – в гортань или трахею. В результате это приводит к кашлю и, как следствие, – отеку. Такие ситуации особенно опасны для тех, кто страдает бронхиальной астмой, из-за возможности бронхоспазмов.
Владимир Болибок
врач – аллерголог-иммунолог

При условии, что пух попадет в глаза, есть вероятность развития конъюнктивита, добавил врач.

Как пояснил эксперт, определить наличие аллергии легко по реакции организма: например, если после умывания дискомфорт прекращается, речь идет об обычном раздражении.

В свою очередь, меры защиты одинаковы для всех: при выходе на улицу следует надевать маску и солнечные очки, а в помещении вешать сетки на окна, которые задержат прохождение пуха, резюмировал Болибок.

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Лукинова Анна

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