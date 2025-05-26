Врач Болибок: тополиный пух может привести к конъюнктивиту

Пик интенсивного распространения тополиного пуха в Москве наступит в этом году раньше срока, предупредили эксперты. Чем это опасно и как защитить себя – в нашем материале.

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Период интенсивного распространения семян тополя в норме приходится на июнь или июль. Однако в 2025 году из-за погодных условий процесс может начаться уже в конце мая, рассказал Москве 24 кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.





Алексей Филин кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Зима была специфической – бесснежной и достаточно теплой. Плюс для распространения пуха нужна ясная, солнечная, ветреная погода, температура выше плюс 20, которая продержится в Москве несколько дней. Поэтому первые парашютики можно застать уже сейчас, с каждым днем их будет становиться все больше.

Обычно лет пуха длится не более двух-трех недель, однако реальные сроки зависят от погоды: чем больше придет дождей, тем меньше продлится процесс, объяснил Филин.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова уточнила, что опасная с точки зрения распространения семян ситуация ожидается в столичном регионе до 30 мая.

"Осадков не будет, а ветер ожидается довольно сильный – до 12–17 метров в секунду. Это поспособствует разнесению пуха", – рассказала она Москве 24.

При этом, по словам синоптика, уже в начале июня в городе прогнозируются дожди, а потому семена осядут.

Аллергия или раздражение?

Фото: 123 RF/serezniy

Сам по себе тополиный пух не является аллергеном, но при этом он вызывает схожие симптомы за счет частиц-провокаторов. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Сейчас в Москве и Подмосковье зацвели луговые травы, включая тимофеевку, овсяницу, райграс, мятлик. И пыльца этих растений будет налипать на пух, который, по сути, представляет собой вату, и таким образом перемещаться", – отметил эксперт.

Гораздо более опасны семена тополя как источник механических повреждений, подчеркнул Болибок. В частности, они могут зацепиться своими волокнами за слизистые оболочки и повредить их – и с этим рискует столкнуться каждый.





Владимир Болибок врач – аллерголог-иммунолог Если зернышки целиком или частично застревают в носу или носоглотке, они проникают достаточно глубоко, в дыхательные пути, а дальше – в гортань или трахею. В результате это приводит к кашлю и, как следствие, – отеку. Такие ситуации особенно опасны для тех, кто страдает бронхиальной астмой, из-за возможности бронхоспазмов.

При условии, что пух попадет в глаза, есть вероятность развития конъюнктивита, добавил врач.

Как пояснил эксперт, определить наличие аллергии легко по реакции организма: например, если после умывания дискомфорт прекращается, речь идет об обычном раздражении.

В свою очередь, меры защиты одинаковы для всех: при выходе на улицу следует надевать маску и солнечные очки, а в помещении вешать сетки на окна, которые задержат прохождение пуха, резюмировал Болибок.