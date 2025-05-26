Врач Болибок: тополиный пух может привести к конъюнктивиту

Пик интенсивного распространения тополиного пуха в Москве наступит в этом году раньше срока, предупредили эксперты. Чем это опасно и как защитить себя – в нашем материале.
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Период интенсивного распространения семян тополя в норме приходится на июнь или июль. Однако в 2025 году из-за погодных условий процесс может начаться уже в конце мая, рассказал Москве 24 кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.
Обычно лет пуха длится не более двух-трех недель, однако реальные сроки зависят от погоды: чем больше придет дождей, тем меньше продлится процесс, объяснил Филин.
В свою очередь, главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова уточнила, что опасная с точки зрения распространения семян ситуация ожидается в столичном регионе до 30 мая.
"Осадков не будет, а ветер ожидается довольно сильный – до 12–17 метров в секунду. Это поспособствует разнесению пуха", – рассказала она Москве 24.
При этом, по словам синоптика, уже в начале июня в городе прогнозируются дожди, а потому семена осядут.
Аллергия или раздражение?
Сам по себе тополиный пух не является аллергеном, но при этом он вызывает схожие симптомы за счет частиц-провокаторов. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Сейчас в Москве и Подмосковье зацвели луговые травы, включая тимофеевку, овсяницу, райграс, мятлик. И пыльца этих растений будет налипать на пух, который, по сути, представляет собой вату, и таким образом перемещаться", – отметил эксперт.
Гораздо более опасны семена тополя как источник механических повреждений, подчеркнул Болибок. В частности, они могут зацепиться своими волокнами за слизистые оболочки и повредить их – и с этим рискует столкнуться каждый.
При условии, что пух попадет в глаза, есть вероятность развития конъюнктивита, добавил врач.
Как пояснил эксперт, определить наличие аллергии легко по реакции организма: например, если после умывания дискомфорт прекращается, речь идет об обычном раздражении.
В свою очередь, меры защиты одинаковы для всех: при выходе на улицу следует надевать маску и солнечные очки, а в помещении вешать сетки на окна, которые задержат прохождение пуха, резюмировал Болибок.