Аналитики: аллергики могут переждать сезон цветения в 12 регионах РФ

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Аллергики могут переждать период цветения дуба, березы, ясеня, липы, хвойных деревьев и злаковых трав в 12 регионах РФ. Об этом сообщает RT.

Переждать период цветения россияне с аллергией могут в Адыгее, Алтайском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Калининградской области, Карачаево-Черкесии, Карелии, Краснодарском крае, Крыму, Республике Алтай, Северной Осетии и Ставропольском крае.

Аналитики также рассказали о динамике рынка посуточной аренды в представленных локациях. Согласно исследованию, средняя цена посуточной аренды квартиры составляет 3 тысячи рублей, в Адыгее, Алтайском крае, Дагестане и Северной Осетии – от 2,6 до 3 тысяч рублей, в Калининградской области и Краснодарском крае – по 3,3 тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Самылин предложил предусмотреть возможность удаленной работы для аллергиков. Он считает, такое решение помогло бы гражданам с аллергией пережить период цветения. Во время пандемии коронавируса большинство людей смогли спокойно работать из дома, напомнил парламентарий.