Сочи, Крым и Краснодарский край стали популярными регионами у аллергиков

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Самыми популярными регионами России, куда аллергики уезжают на период цветения, стали Сочи, Крым и Краснодарский край – 26, 22 и 19% соответственно. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование одной из компаний.

"Следом по популярности идут Карелия и Байкал – эти направления выбирают одинаковое количество опрошенных – 11%. Еще столько же (11%) предпочитают уезжать в горы", – подчеркивается в исследовании.

Кроме того, 10% опрошенных регулярно уезжают в другие регионы в период цветения из-за аллергии на пыльцу. При этом 50% заявили, что хотели бы так поступать.

Аллерголог Светлана Турбовская посоветовала таким гражданам закрывать окна на весь период цветения, используя кондиционер. В случае отсутствия такого устройства эксперт предложила пользоваться влажной марлей, которая вешается на открытое окно.

"По возможности в доме стоит каждый день проводить влажную уборку, по возвращении с улицы всегда принимать душ и менять уличную одежду на домашнюю", – посоветовала Турбовская.

Для облегчения симптомов во время прогулки стоит использовать специальные спреи, которые защищают слизистую. Кроме того, есть фильтры-невидимки, которые вставляются в ноздри.

Активное цветение растений обостряет аллергический ринит и бронхиальную астму, напомнил врач, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский. Причиной обострений у многих пациентов становится цветение березы, ольхи и лещины. Весной тает снег, из-за чего в воздухе появляются частицы грязи, грибков и зимних реагентов.

"Более 70–80% пациентов-астматиков проходят через так называемый атопический марш. Сначала у детей возникает атопический дерматит, затем аллергический ринит, и следующим этапом становится бронхиальная астма", – заявил врач в беседе с "Газетой.ру".

Таким образом, риск астмы возрастает, если у человека уже есть аллергический ринит. Таким образом, 70% пациентов с аллергическим ринитом в итоге сталкиваются с бронхиальной астмой.

"Самый простой способ избежать обострений – не пересекаться с аллергеном. Например, в сезон цветения лучше избегать прогулок в сухую и ветреную погоду, когда пыльца активно перемещается в воздухе. Лучше всего гулять после дождя", – советует Бережанский.

Также врач посоветовал промывать нос после прогулок, пить больше воды, использовать очки, маски, специальные назальные фильтры и следить за чистотой дома. После улицы стоит снимать верхнюю одежду в коридоре, мыть руки и лицо и смывать пыльцу с волос.

"Если дома есть собака, то после прогулки ее следует полностью помыть, а не только лапы", – отметил он.

Помимо прочего, обострить астму могут различные инфекции. В этом сезоне аллергики сталкиваются с микст-инфекциями, когда у одного человека одновременно встречаются вирусы, бактерии и простейшие. Для защиты лучше выбрать вакцинацию, уверен врач.

"Вакцинация от пневмококковой инфекции, гемофильной палочки и гриппа помогает снизить риск осложнений и обострений", – добавил он.

Кроме того, здоровье легких и бронхов напрямую связано с питанием и отсутствием дефицитов витаминов. Поэтому он посоветовал россиянам компенсировать недостаток витамина D, а также железа и йода.

"Эти дефициты часто встречаются в нашей стране, и их нельзя полностью компенсировать только питанием – необходим их дополнительный прием", – сказал врач.

Аллергикам стоит выходить на улицу после захода солнца, когда уменьшается активность пыльцы, указывала ранее врач Эвелина Овнанян. Кроме того, специалист советовала на время цветения уехать в другой климатический пояс.

Среди других рекомендаций – проветривать квартиру после дождя, использовать дома и в машине специальные фильтры для кондиционеров, а также каждый день делать влажную уборку.

