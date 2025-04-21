Активное цветение березы началось в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Активное цветение березы началось в столице, концентрация пыльцы в воздухе очень высокая. Это следует из данных "Яндекс.Погоды".

Также отмечается умеренная активность ольхи. Высокая концентрация пыльцы в воздухе продлится до середины мая.

В связи с этим врачи призвали аллергиков не гулять в парках и не выходить на улицу в сухую ветреную погоду. Кроме того, рекомендуется ежедневно проводить влажную уборку в помещении. После прогулки страдающим от аллергии необходимо сразу промывать нос водой.

Иммунологи считают предрасположенность к развитию аллергических реакций врожденной. Однако аллергия может проявиться и после стресса, переезда или даже перенесенного гриппа.

При первых симптомах лучшего всего сразу обратиться к специалисту.

Ранее врач-аллерголог Ксения Мельникова напомнила, что при поллинозе также важно использовать маски и следить за питанием. Кроме того, в России тестируют новую вакцину от сезонной аллергии. Она может помочь при перекрестных реакциях на продукты.