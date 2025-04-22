Фото: портал мэра и правительства Москвы

Активность пыльцы березы в Москве продлится ближайшие 10 дней, это следует из данных "Яндекс Погоды".

Специалисты посоветовали людям с чувствительностью к пыльце принять необходимые меры или спланировать поездку в другой регион на время цветения.

"Также в регионе продолжает сохраняться активность пыльцы ольхи, которая тоже является распространенным аллергеном", – уточнили в сообщении.

Согласно прогнозу погоды, в течение предстоящей недели в столице будет пасмурно, температура воздуха составит от 6 до 19 градусов выше нуля.

Кроме того, скорость ветра может достигать 11 метров в секунду, что поспособствует распространению пыльцы. Также в эти дни ожидаются небольшие дожди, которые могут улучшить ситуацию.

В связи с активным цветением березы врачи призвали аллергиков не гулять в парках и не выходить на улицу в сухую ветреную погоду. Кроме того, рекомендуется ежедневно проводить влажную уборку в помещении. После прогулки страдающим от аллергии рекомендовали сразу промывать нос водой.