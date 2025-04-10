Российскую аллерговакцину могут ввести в оборот в начале 2026 года

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Российская вакцина от аллергии на пыльцу березы и ряда других источников аллергии может быть введена в гражданский оборот в конце 2025 – начале 2026 года. Об этом рассказал директор ГНЦ "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ, президент ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, член-корреспондент РАН Муса Хаитов, передает ТАСС.

Вакцина была разработана учеными ФМБА совместно с Венским медуниверситетом. Она создана на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции и потребует всего 3–5 инъекций.

Как уточнил Хаитов, все необходимые этапы доклинических исследований успешно пройдены. Они продемонстрировали безопасность и специфическую активность вакцины. На данный момент ученые находятся на этапе завершения второй фазы испытаний, результаты могут быть представлены в июле-августе.

Кроме того, в агентстве идут работы над вакциной против амброзии. В ходе доклинических испытаний ученые провели сравнение – кроликам вводили отечественную вакцину и существующие аналоги.

"Мы продемонстрировали, что только одна коммерческая вакцина на основе экстрактов генерировала схожий уровень IgG антител, но это достигалось за счет семи инъекций, в то время как наша вакцина генерировала более высокий уровень IgG антител за счет пяти инъекций", – пояснил Хаитов.

Он подчеркнул важность полученных результатов, так как имеющиеся на рынке вакцины требуют порядка 20 инъекций в сезон.

Ранее сообщалось, что российские ученые создали домашние тест-полоски на аллергены, благодаря которым можно выявить в продуктах глютен. Система включает в себя пробирку, тест-полоску и флакон с буферным раствором. Тест-полоски представил отечественный производитель реагентов для научных исследований. Отмечается, что определение глютена в пище с помощью экспресс-теста поможет предотвратить развитие обострения у больных целиакией.