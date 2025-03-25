В России создали тест-полоски на аллергены для домашнего использования

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Российские ученые создали домашние тест-полоски на аллергены, благодаря которым можно выявить в продуктах глютен. Об этом рассказали в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Тест-полоски представил отечественный производитель реагентов для научных исследований. Система включает в себя пробирку, тест-полоску и флакон с буферным раствором.

"Необходимо поместить кусочек продукта в пробирку с раствором, встряхнуть ее, а затем опустить в пробирку тест-полоску. При положительном результате, то есть при определении глиадина (входит в состав глютена. – Прим. ред.) в продукте, на тесте появятся две синие полоски", – рассказала технолог производства Евгения Кострикина.

Целиакия, или непереносимость глютена, является хроническим заболеванием аутоиммунной природы с непереносимостью белка зерновой ржи и пшеницы. В России целиакия встречается в среднем 1 случай на 100–200 человек. Употребление продуктов с глютеном для них может вызвать серьезные последствия для здоровья.

При этом присутствие глиадина может носить технологический характер и встречаться в продуктах без муки и даже в лекарственных средствах. Например, по данным Роспотребнадзора, в 25% продуктов с маркировкой "без глютена" специалисты обнаруживают следы аллергенного белка.

Определение глютена в пище с помощью экспресс-теста поможет предотвратить развитие обострения у больных целиакией.

Ранее заведующая терапевтическим отделением № 1 ЦКБ с поликлиникой управления делами президента РФ Ирина Пикунова рассказала, какие средства должны быть в домашней аптечке. Врач советует добавить в аптечку хлоргексидин – раствор не только останавливает размножение бактерий, но и уничтожает их.

Против кровотечения, включая носовое и десневое, нужно использовать гемостатическую губку. Также обрабатывать рану рекомендуется антисептиком на основе повидон-йода, а вместо марлевого бинта лучше выбрать самоклеящийся.