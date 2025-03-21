Врач-пульмонолог Пальман: глобальное потепление пока не вызывает заболеваний у людей

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Нынешняя степень изменения климата практически не оказывает серьезного влияния на здоровье. Однако есть те, кто жалуется на плохой сон, дискомфорт и проблемы с легкими. Об этом врач-пульмонолог клинического центра имени И. М. Сеченова Александр Пальман заявил Life.ru.

Эксперт прокомментировал информацию американских исследователей, которые выяснили, что глобальное потепление может привести к обезвоживанию организма и усугубляет воспаления легких. По мнению специалистов из США, изменение климата обостряет воспалительные реакции организма. Это показали эксперименты на грызунах.

По словам Пальмана, в большинстве случаев речь идет об ухудшении самочувствия, а не возникновении нового заболевания.

"Дискомфорты бывают у пациентов в первую очередь с бронхиальной астмой при слишком пересушенном воздухе, точно так же, кстати, как и при слишком увлажненном. Да, такие вещи я вижу", – подчеркнул врач.

Также пульмонолог объяснил, как правильно относиться к увлажнителям воздуха. Пальман рекомендовал приобретать только сертифицированные устройства и пользоваться строго по инструкции. По его словам, если человек соблюдает все условия и ощущает улучшение самочувствия, то увлажнитель полезен и безвреден. Он уточнил, что в его практике еще не было случаев заболеваний из-за увлажнителя воздуха.

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