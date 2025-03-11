Врач Галяс: аллергию весной вызывают береза, орешник и ольха

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Поллиноз, аллергическую реакцию на пыльцу растений, весной могут вызвать ольха, орешник и береза из-за раннего потепления. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аллерголога-иммунолога Викторию Галяс.

"Первыми начинают цвести деревья, и сейчас уже в воздухе определяется пыльца ольхи, к которой в скором времени присоединится орешник и главный враг среди деревьев – береза. Остальные деревья также добавляют концентрацию пыльцы в воздух", – рассказала она.

Как отметила врач, при отсутствии терапии поллиноз способен перерасти в бронхиальную астму. По ее данным, с каждым годом число людей, страдающих этим недугом, растет. При этом симптомы могут начать проявляться уже с двух лет у детей и в любом возрасте у взрослых, указала специалист.

Галяс рекомендовала посетить аллерголога при возникновении характерных для поллиноза симптомов. По ее словам, лучше всего обратиться к врачу осенью, чтобы начать лечение заблаговременно.

В свою очередь, врач-аллерголог, иммунолог Дарья Чернушевич сообщила, что активное цветение растений уже начинается в южных регионах России, поэтому ветер может доносить пыльцевые заносы до других районов страны, вызывая "весеннюю аллергию" у некоторых россиян.

Кроме того, симптомы аллергии могут появляться у людей, чувствительных к плесени. Дело в том, что из-за повышения влажности и таяния снега создаются идеальные условия для роста грибков плесени.

