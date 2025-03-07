Врач Чернушевич: у некоторых россиян могут появиться симптомы "весенней аллергии"

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Активное цветение растений начинается в южных регионах России, поэтому ветер может доносить пыльцевые заносы до других районов страны, вызывая "весеннюю аллергию" у некоторых россиян, рассказала в беседе с RT врач-аллерголог, иммунолог Дарья Чернушевич.

Кроме того, симптомы аллергии могут появляться у людей, чувствительных к плесени. Дело в том, что из-за повышения влажности и таяния снега создаются идеальные условия для роста грибков плесени.

Симптомы аллергии разнообразны и могут проявляться в виде слезотечения, насморка, заложенности носа, зуда слизистых носа и глаз и даже приступов удушья, предупредила эксперт. При этом аллергия носит повторяющийся характер, возникая в тех же условиях.



"При ранее диагностированном поллинозе пациенту необходимо следить за уровнем пыльцы в воздухе с помощью специализированных ресурсов для пыльцевого мониторинга. По назначению врача терапию следует начинать сразу после появления пыльцы в воздухе либо при возникновении первых симптомов", – посоветовала специалист.

Если у человека есть реакция на пыльцу растений, то в период цветения ему стоит как можно меньше проводить времени на улице, особенно в ветреную сухую погоду. По возможности нужно использовать фильтр для носа или маску.

"Если у человека длинные волосы, то их желательно собирать под головной убор, поскольку на волосах может оседать пыльца, которая впоследствии попадает в дыхательные пути, что может усиливать симптомы аллергии", – сказала Чернушевич.

Когда человек с аллергией возвращается домой, ему стоит менять уличную одежду на домашнюю, так как на ней могут оставаться частицы аллергенов. Это относится и к другим членам семьи, подчеркнула специалист.

"По этой же причине всей семье рекомендуется менять наволочки один раз в два-три дня", – заявила Чернушевич.

После улицы нужно принять душ, уделив внимание лицу, шее и рукам. Но слизистые глаз и носа нужно промывать изотоническим раствором. Кроме того, окна в квартире с человеком с аллергией должны быть закрыты. По возможности лучше использовать фильтр уличного воздуха – бризер, сказала эксперт.

"Если возможности установить бризер нет и проветривание помещения осуществляется через открытое окно, то рекомендуется ежедневно проводить влажную уборку", – отметила врач.

Но самым надежным средством борьбы с аллергией является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), которая проводится в период отсутствия пыльцы в воздухе. Это помогает не только устранить симптомы, но и помочь иммунной системе не реагировать на пыльцу.

"Кроме того, АСИТ способствует предупреждению развития бронхиальной астмы – заболевания легких, которое может стать следующим звеном в цепочке аллергии", – заключила специалист.

Ранее россиян предупредили, что пик пыления у растений может наступить раньше срока вместе с сезоном аллергии. Это произойдет из-за теплой погоды, установившейся на территории некоторых регионов страны. Обычно в европейской части России сезон цветения растений начинается с марта и продолжается практически до конца августа.

