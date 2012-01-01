Врач Пикунова назвала современные средства, которые должны быть в домашней аптечке

Улучшенные аналоги привычных средств из аптечки помогут быстро справиться с кровотечением, отеком и микробами. Подробнее об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением №1 ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Ирина Пикунова в программе "Доктор 24".

Обработка ран

Многие привыкли держать в аптечке перекись водорода – антисептик из группы антиоксидантов. Когда он попадает в рану, выделяется активный кислород, обладающий противомикробным действием. Также средство способно остановить кровотечение, рассказала Ирина Пикунова.





Ирина Пикунова заведующая терапевтическим отделением №1 ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Однако действие антисептика длится всего час. Кроме того, попадая в рану, он не полностью убивает бактерии, а приостанавливает их рост и размножение. Соответственно, микробы остаются в ране, а это может вызвать воспаление.

Врач советует добавить в аптечку хлоргексидин: он действует до четырех часов. При этом раствор не только останавливает размножение бактерий, но и уничтожает их.

Против кровотечения, включая носовое и десневое, нужно использовать гемостатическую губку. Ее производят на основе коллагена, который быстро заживляет рану, и пропитывают медицинским раствором.

Также обрабатывать рану рекомендуется антисептиком на основе повидон-йода. Он уничтожает бактерии за 20–30 секунд и не раздражает эпидермис, в отличие от обычного йода.

Вместо марлевого бинта лучше выбрать самоклеящийся: он надежнее фиксирует повязку и легок в использовании. Более того, такие бинты эластичны и не сдавливают кожу, добавила врач.

Охлаждение и безопасные антигистаминные

Гипотермический пакет с охлаждающим эффектом обладает противоотечными, противовоспалительным и обезболивающим свойствами. Раньше вместо него использовали компрессы, смоченные холодной водой, однако они достаточно быстро нагревались.

Также в аптечке важно хранить антигистаминные препараты, отметила врач.





Ирина Пикунова заведующая терапевтическим отделением №1 ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ На самом деле, у каждого человека, даже если у него не было аллергии, реакция может внезапно возникнуть. Это связано со снижением иммунитета, стрессом и загрязнением окружающей среды.

Более того, препараты обладают противоотечным эффектом, поэтому их можно использовать не только против аллергии, но и при простудах, заложенности носа.

Рекомендуется выбирать антигистаминные средства третьего поколения, так как остальные обладают снотворным эффектом, заключила Пикунова.