Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 10:51

Общество
Главная / Истории /

Врач Пикунова назвала современные средства, которые должны быть в домашней аптечке

Современная аптечка: какие средства должны быть в каждом доме

Улучшенные аналоги привычных средств из аптечки помогут быстро справиться с кровотечением, отеком и микробами. Подробнее об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением №1 ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Ирина Пикунова в программе "Доктор 24".

Обработка ран

Фото: 123RF/olegdudko

Многие привыкли держать в аптечке перекись водорода – антисептик из группы антиоксидантов. Когда он попадает в рану, выделяется активный кислород, обладающий противомикробным действием. Также средство способно остановить кровотечение, рассказала Ирина Пикунова.

Однако действие антисептика длится всего час. Кроме того, попадая в рану, он не полностью убивает бактерии, а приостанавливает их рост и размножение. Соответственно, микробы остаются в ране, а это может вызвать воспаление.
Ирина Пикунова
заведующая терапевтическим отделением №1 ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ

Врач советует добавить в аптечку хлоргексидин: он действует до четырех часов. При этом раствор не только останавливает размножение бактерий, но и уничтожает их.

Против кровотечения, включая носовое и десневое, нужно использовать гемостатическую губку. Ее производят на основе коллагена, который быстро заживляет рану, и пропитывают медицинским раствором.

Также обрабатывать рану рекомендуется антисептиком на основе повидон-йода. Он уничтожает бактерии за 20–30 секунд и не раздражает эпидермис, в отличие от обычного йода.

Вместо марлевого бинта лучше выбрать самоклеящийся: он надежнее фиксирует повязку и легок в использовании. Более того, такие бинты эластичны и не сдавливают кожу, добавила врач.

Охлаждение и безопасные антигистаминные

Фото: 123RF/thalesantonio

Гипотермический пакет с охлаждающим эффектом обладает противоотечными, противовоспалительным и обезболивающим свойствами. Раньше вместо него использовали компрессы, смоченные холодной водой, однако они достаточно быстро нагревались.

Также в аптечке важно хранить антигистаминные препараты, отметила врач.

На самом деле, у каждого человека, даже если у него не было аллергии, реакция может внезапно возникнуть. Это связано со снижением иммунитета, стрессом и загрязнением окружающей среды.
Ирина Пикунова
заведующая терапевтическим отделением №1 ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ

Более того, препараты обладают противоотечным эффектом, поэтому их можно использовать не только против аллергии, но и при простудах, заложенности носа.

Рекомендуется выбирать антигистаминные средства третьего поколения, так как остальные обладают снотворным эффектом, заключила Пикунова.

Читайте также


обществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика