Врач Пикунова назвала современные средства, которые должны быть в домашней аптечке

Улучшенные аналоги привычных средств из аптечки помогут быстро справиться с кровотечением, отеком и микробами. Подробнее об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением №1 ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Ирина Пикунова в программе "Доктор 24".
Обработка ран
Многие привыкли держать в аптечке перекись водорода – антисептик из группы антиоксидантов. Когда он попадает в рану, выделяется активный кислород, обладающий противомикробным действием. Также средство способно остановить кровотечение, рассказала Ирина Пикунова.
Врач советует добавить в аптечку хлоргексидин: он действует до четырех часов. При этом раствор не только останавливает размножение бактерий, но и уничтожает их.
Против кровотечения, включая носовое и десневое, нужно использовать гемостатическую губку. Ее производят на основе коллагена, который быстро заживляет рану, и пропитывают медицинским раствором.
Также обрабатывать рану рекомендуется антисептиком на основе повидон-йода. Он уничтожает бактерии за 20–30 секунд и не раздражает эпидермис, в отличие от обычного йода.
Вместо марлевого бинта лучше выбрать самоклеящийся: он надежнее фиксирует повязку и легок в использовании. Более того, такие бинты эластичны и не сдавливают кожу, добавила врач.
Охлаждение и безопасные антигистаминные
Гипотермический пакет с охлаждающим эффектом обладает противоотечными, противовоспалительным и обезболивающим свойствами. Раньше вместо него использовали компрессы, смоченные холодной водой, однако они достаточно быстро нагревались.
Также в аптечке важно хранить антигистаминные препараты, отметила врач.
Более того, препараты обладают противоотечным эффектом, поэтому их можно использовать не только против аллергии, но и при простудах, заложенности носа.
Рекомендуется выбирать антигистаминные средства третьего поколения, так как остальные обладают снотворным эффектом, заключила Пикунова.