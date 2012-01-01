Врач Булатова назвала болезни, которые развиваются из-за дефицита магния

Магний не накапливается в организме, поэтому может возникнуть дефицит этого элемента. Чем это опасно, рассказала заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №2 Мадина Булатова в программе "Доктор 24".

Польза магния

Магний – "король" микроэлементов, так как участвует в большом количестве биохимических процессов и ферментативных реакций. Также он задействован в выработке жиров, углеводов и белков, рассказала Мадина Булатова.



Мадина Булатова заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №2 Магний также влияет на работу сердца, сосудов, иммунитета, гормонов, а также костей и мышц. Помимо этого, микроэлемент участвует в синтезе энергии в митохондриях. Поэтому нужно следить за уровнем магния в организме.

Нехватка магния приводит к:

судорогам в икрах;

постоянным головным болям и мигрени;

аритмиям;

образованию камней в почках;

патологиям опорно-двигательного аппарата.

Постоянная усталость, нарушения сна, раздражительность и тревожность сигнализируют о дефиците магния, добавила врач.

Причины дефицита

Прием определенных препаратов снижает количество магния, ухудшая его усвояемость в организме. К ним относятся такие лекарства, как ингибиторы протонной помпы, антибиотики и диуретики. Занятия спортом тоже быстро "расходуют" магний.

Это один из тех микроэлементов, который назначают постоянно, так как он не накапливается в организме. Более того, он всегда задействован в биохимических процессах, поэтому быстро иссякает.





Мадина Булатова заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №2 Избыток легких углеводов тоже ухудшает усвояемость магния. Ранее люди не употребляли такую пищу в больших количествах, как мы делаем это последние 30–40 лет.

Чрезмерное употребление легких углеводов опасно развитием инсулинорезистентности. Такое состояние тоже приводит к дефициту магния, подытожила Булатова.