Врач Булатова назвала болезни, которые развиваются из-за дефицита магния

Магний не накапливается в организме, поэтому может возникнуть дефицит этого элемента. Чем это опасно, рассказала заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №2 Мадина Булатова в программе "Доктор 24".
Польза магния
Магний – "король" микроэлементов, так как участвует в большом количестве биохимических процессов и ферментативных реакций. Также он задействован в выработке жиров, углеводов и белков, рассказала Мадина Булатова.
Нехватка магния приводит к:
- судорогам в икрах;
- постоянным головным болям и мигрени;
- аритмиям;
- образованию камней в почках;
- патологиям опорно-двигательного аппарата.
Постоянная усталость, нарушения сна, раздражительность и тревожность сигнализируют о дефиците магния, добавила врач.
Причины дефицита
Прием определенных препаратов снижает количество магния, ухудшая его усвояемость в организме. К ним относятся такие лекарства, как ингибиторы протонной помпы, антибиотики и диуретики. Занятия спортом тоже быстро "расходуют" магний.
Это один из тех микроэлементов, который назначают постоянно, так как он не накапливается в организме. Более того, он всегда задействован в биохимических процессах, поэтому быстро иссякает.
Чрезмерное употребление легких углеводов опасно развитием инсулинорезистентности. Такое состояние тоже приводит к дефициту магния, подытожила Булатова.