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22 февраля, 09:00

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Врач Булатова назвала болезни, которые развиваются из-за дефицита магния

"Король микроэлементов": почему возникает хронический дефицит магния

Магний не накапливается в организме, поэтому может возникнуть дефицит этого элемента. Чем это опасно, рассказала заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №2 Мадина Булатова в программе "Доктор 24".

Польза магния

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Магний – "король" микроэлементов, так как участвует в большом количестве биохимических процессов и ферментативных реакций. Также он задействован в выработке жиров, углеводов и белков, рассказала Мадина Булатова.

Магний также влияет на работу сердца, сосудов, иммунитета, гормонов, а также костей и мышц. Помимо этого, микроэлемент участвует в синтезе энергии в митохондриях. Поэтому нужно следить за уровнем магния в организме.
Мадина Булатова
заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №2

Нехватка магния приводит к:

  • судорогам в икрах;
  • постоянным головным болям и мигрени;
  • аритмиям;
  • образованию камней в почках;
  • патологиям опорно-двигательного аппарата.

Постоянная усталость, нарушения сна, раздражительность и тревожность сигнализируют о дефиците магния, добавила врач.

Причины дефицита

Фото: 123RF/johnkasawa

Прием определенных препаратов снижает количество магния, ухудшая его усвояемость в организме. К ним относятся такие лекарства, как ингибиторы протонной помпы, антибиотики и диуретики. Занятия спортом тоже быстро "расходуют" магний.

Это один из тех микроэлементов, который назначают постоянно, так как он не накапливается в организме. Более того, он всегда задействован в биохимических процессах, поэтому быстро иссякает.

Избыток легких углеводов тоже ухудшает усвояемость магния. Ранее люди не употребляли такую пищу в больших количествах, как мы делаем это последние 30–40 лет.
Мадина Булатова
заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №2

Чрезмерное употребление легких углеводов опасно развитием инсулинорезистентности. Такое состояние тоже приводит к дефициту магния, подытожила Булатова.

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