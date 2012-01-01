Нутрициолог Мирошник перечислил главные продукты для здоровья щитовидки

При дефиците йода важно употреблять продукты, которые его восполнят. Какую пищу включить в рацион, рассказал нутрициолог Александр Мирошник в программе "Доктор 24".

Вред для щитовидной железы

Брюссельская капуста и брокколи относятся к семейству крестоцветных. В них находятся вещества, способные ухудшить усвоение йода, от количества которого зависит состояние щитовидной железы, рассказал Александр Мирошник.





Александр Мирошник нутрициолог Поэтому людям с патологиями эндокриннной системы, особенно тем, кто употребляет брокколи в сыром виде, следует быть осторожными, так как это может усугубить состояние организма.

При заболеваниях щитовидной железы брюссельская капуста и брокколи рекомендованы только в приготовленном виде и в ограниченных количествах, объяснил врач.

Также усугубляет состояние организма соя. Она содержит много фитоэстрогенов и других веществ, ухудшающих усвоение йода. К таким продуктам относятся соевый соус и сыр тофу, добавил нутрициолог.

Как поддержать щитовидку

Врач отметил: около 70% населения России страдает от недостатка йода, поэтому восполнить его норму поможет определенная пища.





Александр Мирошник нутрициолог Основные источники йода – морская капуста и жирные виды рыб, например лосось и скумбрия. Они питаются водорослями, которые содержат микроэлемент, а затем передают его нам.

Также для работы щитовидной железы важен селен: он участвует в синтезе гормонов. Полезное вещество находится в чесноке и куриных яйцах.

Для эндокринной системы важен и цинк, который содержится в сырых или сушеных тыквенных семечках. Их рекомендовано употреблять по 20 граммов в день, заключил Мирошник.