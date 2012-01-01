Нутрициолог Мирошник перечислил главные продукты для здоровья щитовидки

При дефиците йода важно употреблять продукты, которые его восполнят. Какую пищу включить в рацион, рассказал нутрициолог Александр Мирошник в программе "Доктор 24".
Вред для щитовидной железы
Брюссельская капуста и брокколи относятся к семейству крестоцветных. В них находятся вещества, способные ухудшить усвоение йода, от количества которого зависит состояние щитовидной железы, рассказал Александр Мирошник.
При заболеваниях щитовидной железы брюссельская капуста и брокколи рекомендованы только в приготовленном виде и в ограниченных количествах, объяснил врач.
Также усугубляет состояние организма соя. Она содержит много фитоэстрогенов и других веществ, ухудшающих усвоение йода. К таким продуктам относятся соевый соус и сыр тофу, добавил нутрициолог.
Как поддержать щитовидку
Врач отметил: около 70% населения России страдает от недостатка йода, поэтому восполнить его норму поможет определенная пища.
Также для работы щитовидной железы важен селен: он участвует в синтезе гормонов. Полезное вещество находится в чесноке и куриных яйцах.
Для эндокринной системы важен и цинк, который содержится в сырых или сушеных тыквенных семечках. Их рекомендовано употреблять по 20 граммов в день, заключил Мирошник.