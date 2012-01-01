Терапевт Бычков рассказал, о чем сигнализирует учащенный пульс

Учащенный пульс нередко сигнализирует о развитии хронических заболеваний. Подробнее об этом в программе "Доктор 24" рассказал врач-терапевт Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Сергей Бычков.

Нормальный пульс

Многие считают, что нормальный пульс составляет 60 ударов в минуту, но это не так, подчеркнул Сергей Бычков. Частота сердечных сокращений, артериальное давление, сатурация (показатель насыщения крови кислородом – Прим. ред.) и уровень глюкозы в организме варьируются в течение дня и зависят от активности.





Сергей Бычков врач-терапевт Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ В стрессовых ситуациях уровень артериального давления и пульс повышаются – это защитная реакция организма. У женщин он может участиться до 90 ударов в минуту и считаться нормой. Однако высокие показатели – выше 100 ударов в минуту в состоянии покоя – нередко сигнализируют о тахикардии, и с этим стоит разобраться.

Когда частота сердечных сокращений превышает 150 ударов и сопровождается одышкой или дискомфортом в груди, это повод обратиться за экстренной медицинской помощью, добавил эксперт.

Признак заболеваний

Пульс повышается во время физической активности, а также при некоторых заболеваниях. Например, к такому состоянию может привести тиреотоксикоз, вызванный чрезмерной работой щитовидной железы. На начальных стадиях пациенты могут не замечать изменений, но со временем болезнь сопровождается раздражительностью и тремором рук.

Помимо этого, учащенный пульс связан с анемией – состоянием, когда уровень железа и количество эритроцитов в крови снижаются. Это приводит к дефициту кислорода в организме, который сердце компенсирует с помощью повышенного ритма.





Сергей Бычков врач-терапевт Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Физическая нагрузка или стресс тоже могут повышать пульс. Однако после прекращения активности он обычно нормализуется в течение пяти-семи минут.

Если пульс постоянно учащен, это может быть опасно. Сердце, работая в таком режиме, не успевает расслабляться, что приводит к патологиям, заключил Бычков.