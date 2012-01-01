Эндокринолог Делова рассказала о симптомах дефицита тестостерона

Дефицит тестостерона негативно отражается на здоровье многих систем организма. Подробнее об этом в программе "Доктор 24" рассказала эндокринолог и врач превентивной медицины Карина Делова.

На что влияет гормон

Тестостерон – это гормон, который находится в организме и у женщин, и у мужчин (преимущественно). Количество этого андрогена отражается как на внешности, так и на внутренних системах организма, рассказала Делова.





Карина Делова эндокринолог, врач превентивной медицины При избытке тестостерона кожа может стать жирной и склонной к образованию прыщей. Влияние на волосы примерно такое же: они будут более сальными и редкими, а также сильно выпадать.

Кроме того, тестостерон называют "строительным гормоном". Он играет важную роль в поддержании здоровья костей, которые при дефиците становятся более хрупкими и склонными к переломам.

Гормональный баланс тоже зависит от уровня тестостерона. В частности, он влияет на щитовидную железу и половые органы. При нехватке начинаются сбои, связанные с сексуальной функцией: снижается либидо и возникают проблемы с эрекцией.





Карина Делова эндокринолог, врач превентивной медицины Тестостерон также влияет на сердечно-сосудистую систему. При недостатке гормона молодые и пожилые люди склонны к повышению давления. Однако чаще это проявляется в более старшем возрасте.

Страдает и психоэмоциональный фон: при низком уровне гормона мужчины более вспыльчивы и ленивы, добавила врач.

Причины низкого тестостерона

Низкий уровень тестостерона часто связан с дефицитом физической активности, из-за которого развивается ожирение.

"При большом количестве жировой ткани тестостерон начинает перерабатываться в эстрогены – женские половые гормоны. Есть люди, у которых эта переработка идет с большой скоростью. Соответственно, такие мужчины будут иметь женский тип ожирения – у них будут бока, вырастет грудь", – рассказала врач.

Неправильное питание, в частности, фастфудом, негативно отражается и на здоровье печени, которая вырабатывает "белки-переносчики" тестостерона. При сильной нагрузке орган не успевает синтезировать гормон в нужном количестве.

Также негативно на состоянии организма сказывается дефицит витаминов и микроэлементов, что ухудшает выработку андрогена.

Чтобы поддержать нормальный уровень гормона, необходимо:

следить за питанием;

восполнить количество витаминов и микроэлементов;

избегать стресса;

быть физически активным.

Что касается добавок с тестостероном, они могут быть назначены только врачом. Их нужно принимать с осторожностью и только после полного обследования, заключила Делова.