Биолог Филин: интенсивный лет тополиного пуха начнется в конце мая – начале июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Интенсивный лет тополиного пуха в этом году начнется раньше обычного. Процесс можно будет наблюдать в конце мая – начале июня, рассказал Москве 24 кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Филин.

Обычно тополиный пух активно летает в июне или июле. Однако в этом году, по словам биолога, сроки сместятся, так как зима была бесснежной и достаточно теплой.

Филин подчеркнул, что первый пух можно наблюдать уже сейчас, но с каждым днем его количество будет расти. Эксперт уточнил, что для интенсивного распространения тополиного пуха нужна ясная и ветреная погода, а также температура выше 20 градусов, что благоприятно сказывается на созревании семян.





Алексей Филин кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Тополь – раннецветущее растение, его цветение начинается весной, в среднем в апреле – мае. К июню созревают семена. Все заканчивается за 2–3 недели, не больше. В целом чем больше будет дождей, тем быстрее смоет семена.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24 назвала опасным с точки зрения распространения пуха период с понедельника, 26 мая, по пятницу, 30 мая. По ее словам, в это время в Москве не прогнозируется осадков, однако возможен ветер, порывы которого будут составлять до 17 метров в секунду. Такая погода повлияет на распространение семян, предупредила синоптик.

Однако уже в первых числах июня ожидается менее сухая и жаркая погода с дождями. В связи с этим, заключила метеоролог, тополиный пух начнет прибиваться и оседать.

Ранее аллерголог-иммунолог Анастасия Браун заявила, что тополиный пух не является аллергеном сам по себе, но может переносить аллергены других цветущих трав. По ее словам, соответствующие симптомы могут появиться только у тех, кто уже знает о своей аллергии. Также они грозят тем, у кого в начальной стадии реакция на цветение злаковых трав.

Браун добавила, что иногда реакция на тополиный пух связана с чувствительной слизистой, а не с аллергией. Эксперт посоветовала как можно чаще проводить влажную уборку, проветривать помещение после дождя или вечером, когда нет ветра. Также, по ее словам, необходимо по возвращении домой менять одежду и принимать душ. Кроме того, аллерголог порекомендовала поставить сетки на окна или приобрести воздухоочистители с фильтрами.

