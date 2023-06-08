Юрист предупредила об уголовной ответственности за поджог тополиного пуха

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Россиянам может грозить ответственность вплоть до уголовной за поджог тополиного пуха. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.





Анастасия Билялова юрист Ответственность за поджог тополиного пуха может быть административная и уголовная – в зависимости от тяжести последствий.

По словам эксперта, гражданина могут привлечь по административной статье о нарушении требований пожарной безопасности. В этом случае размер штрафа составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Если поджог тополиного пуха был совершен в условиях особого противопожарного режима, то заплатить придется больше. Размер штрафной санкции – от 10 до 20 тысяч рублей.

Если из-за неосторожного обращения с огнем произошло уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, человеку уже грозит уголовная ответственность. Его ждет штраф на сумму до 120 тысяч рублей или ограничение свободы до года. В случае нанесения значительного ущерба зеленым насаждениям нарушителю грозит уголовное наказание, которое предусматривает штрафную санкцию от 300 до 500 тысяч рублей или тюремный срок до 4 лет, заключила Билялова.

Ранее россиянам напомнили об ответственности за порчу городских клумб. Отмечается, что такие действия караются в зависимости от обстоятельств. Если нарушитель сорвал, а затем выбросил цветы, то ему грозит наказание за мелкое хулиганство. Речь идет о штрафе до тысячи рублей или аресте на 15 суток. Если стоимость сорванного букета превышает 2,5 тысячи рублей, тогда отвечать придется по уголовной статье о краже. В этом случае человеку грозит до двух лет лишения свободы.

