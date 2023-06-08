17:00Общество
Юрист предупредила об уголовной ответственности за поджог тополиного пуха
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Россиянам может грозить ответственность вплоть до уголовной за поджог тополиного пуха. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.
По словам эксперта, гражданина могут привлечь по административной статье о нарушении требований пожарной безопасности. В этом случае размер штрафа составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Если поджог тополиного пуха был совершен в условиях особого противопожарного режима, то заплатить придется больше. Размер штрафной санкции – от 10 до 20 тысяч рублей.
Если из-за неосторожного обращения с огнем произошло уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, человеку уже грозит уголовная ответственность. Его ждет штраф на сумму до 120 тысяч рублей или ограничение свободы до года. В случае нанесения значительного ущерба зеленым насаждениям нарушителю грозит уголовное наказание, которое предусматривает штрафную санкцию от 300 до 500 тысяч рублей или тюремный срок до 4 лет, заключила Билялова.
Ранее россиянам напомнили об ответственности за порчу городских клумб. Отмечается, что такие действия караются в зависимости от обстоятельств. Если нарушитель сорвал, а затем выбросил цветы, то ему грозит наказание за мелкое хулиганство. Речь идет о штрафе до тысячи рублей или аресте на 15 суток. Если стоимость сорванного букета превышает 2,5 тысячи рублей, тогда отвечать придется по уголовной статье о краже. В этом случае человеку грозит до двух лет лишения свободы.
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