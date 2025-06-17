Что известно о вакцинах против рака, которые появятся в России в ближайшее время

В России в ближайшее время появится сразу нескольких вакцин от рака. В первую очередь их протестируют на пациентах с колоректальной опухолью и меланомой. Главное о препаратах – в материале Москва 24.

"Взять заболевания под контроль"

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запросило у Минздрава разрешение на клиническое применение персонализированных онковакцин. Безопасность препарата уже подтвердили трехгодичные доклинические исследования, а производственные площадки готовы для его изготовления, сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.





Вероника Скворцова руководитель ФМБА Это позволит вызывать длительные ремиссии и сопровождать человека в течение многих лет. Таким образом, сейчас перед нами стоит реальная задача увеличить продолжительность жизни пациентов и улучшить качество их жизни.

Однако в ближайшее время побороть проблему онкологии полностью не получится, подчеркнула Скворцова. Речь идет о том, чтобы взять заболевания под контроль и перевести их в ранг управляемых хронических.

Как пояснила руководитель ФМБА в разговоре с ТАСС, первыми лечение получат пациенты с аденокарциномой толстой кишки (колоректальный рак). Также в перспективе – распространить помощь на тех, кто страдает от меланомы.

"Причем не только меланома кожи, но и достаточно редкий вид, который составляет около 5% от всех меланом – увеальная, или внутриглазная меланома. Это очень страшное заболевание, которое дает метастазы более чем в 50% случаев и заканчивается летально", – указала Скворцова.

Наконец успешно продвигается и создание онковакцин против глиобластом, заключила руководитель ФМБА.

"Подход, которого не существовало ранее"

Стратегию по созданию и применению другого препарата для терапии рака – мРНК-вакцины – согласуют летом 2025 года. В свою очередь, к концу сентября – началу октября к исследованиям подготовят первых пациентов, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

При разработке лекарства использовалась технология, учитывающая особенности естественного эволюционного процесса. Предполагается, что лечение даст эффект "в сотни, а то и в тысячи раз больше" прочих, заверил Гинцбург в беседе с "Газетой.ру". Процесс будут реализовывать в четыре этапа.





Александр Гинцбург директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Первый этап – получение персонализированных данных у конкретного онкологического больного. Второй этап – создание оригинального программного обеспечения с включением технологии искусственного интеллекта для математической обработки этой генетической информации. В результате создается проект (чертеж) будущей мРНК-вакцины.

"Третий этап – синтез по этому чертежу мРНК-вакцины и упаковка ее в липидные наноструктуры для доставки в клетки человека. Четвертый этап – введение этого препарата больному человеку", – пояснил академик.

По словам Гинцбурга, сначала препарат апробируют на пациентах с меланомой. На первых стадиях заболевания вакцину будут вводить в опухоль, а при метастазах – в кровоток.





Александр Гинцбург директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи До настоящего времени просто не существовало подхода, который позволял бы это сделать. Мы рассчитываем на регресс на уровне метастаз единичных клеток.

Далее лекарство будут использовать в работе с немелкоклеточным раком легкого и поджелудочной железы.

Каждая мРНК-вакцина будет создаваться для конкретного пациента и обойдется государству в 300 тысяч рублей. Однако онкобольные будут получать ее бесплатно, уточнял ранее гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Кроме того, в России приступили к клиническим испытаниям онковакцины "Энтеромикс". В тестировании примут участие 48 добровольцев.

По словам Каприна, препарат показал высокую эффективность в ходе доклинических исследований. Плюс он обладает минимальной токсичностью.

Как ранее онколог пояснял ТАСС, это лекарство тоже будет бесплатным и станет доступно для пациентов приблизительно через 2,5 года.