Что известно о вакцинах против рака, которые появятся в России в ближайшее время

В России в ближайшее время появится сразу нескольких вакцин от рака. В первую очередь их протестируют на пациентах с колоректальной опухолью и меланомой. Главное о препаратах – в материале Москва 24.
"Взять заболевания под контроль"
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запросило у Минздрава разрешение на клиническое применение персонализированных онковакцин. Безопасность препарата уже подтвердили трехгодичные доклинические исследования, а производственные площадки готовы для его изготовления, сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
Однако в ближайшее время побороть проблему онкологии полностью не получится, подчеркнула Скворцова. Речь идет о том, чтобы взять заболевания под контроль и перевести их в ранг управляемых хронических.
Как пояснила руководитель ФМБА в разговоре с ТАСС, первыми лечение получат пациенты с аденокарциномой толстой кишки (колоректальный рак). Также в перспективе – распространить помощь на тех, кто страдает от меланомы.
"Причем не только меланома кожи, но и достаточно редкий вид, который составляет около 5% от всех меланом – увеальная, или внутриглазная меланома. Это очень страшное заболевание, которое дает метастазы более чем в 50% случаев и заканчивается летально", – указала Скворцова.
Наконец успешно продвигается и создание онковакцин против глиобластом, заключила руководитель ФМБА.
"Подход, которого не существовало ранее"
Стратегию по созданию и применению другого препарата для терапии рака – мРНК-вакцины – согласуют летом 2025 года. В свою очередь, к концу сентября – началу октября к исследованиям подготовят первых пациентов, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
При разработке лекарства использовалась технология, учитывающая особенности естественного эволюционного процесса. Предполагается, что лечение даст эффект "в сотни, а то и в тысячи раз больше" прочих, заверил Гинцбург в беседе с "Газетой.ру". Процесс будут реализовывать в четыре этапа.
"Третий этап – синтез по этому чертежу мРНК-вакцины и упаковка ее в липидные наноструктуры для доставки в клетки человека. Четвертый этап – введение этого препарата больному человеку", – пояснил академик.
По словам Гинцбурга, сначала препарат апробируют на пациентах с меланомой. На первых стадиях заболевания вакцину будут вводить в опухоль, а при метастазах – в кровоток.
Далее лекарство будут использовать в работе с немелкоклеточным раком легкого и поджелудочной железы.
Каждая мРНК-вакцина будет создаваться для конкретного пациента и обойдется государству в 300 тысяч рублей. Однако онкобольные будут получать ее бесплатно, уточнял ранее гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
Кроме того, в России приступили к клиническим испытаниям онковакцины "Энтеромикс". В тестировании примут участие 48 добровольцев.
По словам Каприна, препарат показал высокую эффективность в ходе доклинических исследований. Плюс он обладает минимальной токсичностью.
Как ранее онколог пояснял ТАСС, это лекарство тоже будет бесплатным и станет доступно для пациентов приблизительно через 2,5 года.