Испытание онковакцины "Энтеромикс" стартовало на добровольцах

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В России начались клинические исследования онковакцины "Энтеромикс". Участие в испытании примут 48 добровольцев, заявил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

В рамках сессии "Разработка персонализированных онкологических препаратов: будущее уже сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) специалист рассказал, что его центру первому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое испытание первой фазы. Токсический эффект от препарата, с его слов, очень незначительный.

Всего в прошлом году в мире для лечения онкологии было введено 25 новых лекарств и множество различных биотехнических методов, отметил Каприн.

"Мы специально посчитали, сколько сейчас исследований идет в онкологии. Посмотрите, что 35% из всех исследований в медицине", – цитирует онколога РИА Новости.

Каприн уточнил, что в настоящее время число исследований возросло до 2 162. Онкология по-прежнему остается основным направлением разработки новых лекарств, охватывая 38% от всех разработок в мире, добавил он.

Пациенты с меланомой первыми в России получат мРНК-вакцину от рака, сказал ранее академик РАН Александр Гинцбург. Затем лекарство выдадут пациентам с немелкоклеточным раком легкого, который содержит множество мутаций. После этого препарат предоставят людям с раком поджелудочной железы.