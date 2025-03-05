В Минздраве РФ рассказали об успехах в ранней диагностике рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российские медики добились успехов в ранней диагностике рака, сообщила руководитель департамента организации медпомощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина.

"На ранних стадиях мы получили с вами очень хороший, существенный результат. Мы стали ранние стадии выявлять в 61% случаев у наших злокачественных новообразований", – передает РИА Новости ее слова.

Кроме того, в РФ открыли 17 новых онкодиспансеров и развернули 569 центров амбулаторной онкологической помощи в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Также в эксплуатацию ввели около 16,5 тысячи медизделий в региональных учреждениях.

Ранее специалисты Федерального медико-биологического агентства завершили доклиническое исследование нового генноинженерного препарата для лечения онкологических заболеваний.

Препарат будет применяться для терапии наиболее тяжелых, злокачественных, прогрессирующих опухолей, которые устойчивы к традиционным методам лечения онкологии. Разработка агентства имеет два гена протоксинов, которые специфически активируются в клетках опухоли и запускают механизмы их гибели.

