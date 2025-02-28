Минздрав: общая выживаемость детей с онкозаболеваниями в РФ превысила 83%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выживаемость детей по ряду нозологий в РФ оценивается в 98–99%, а общая выживаемость пациентов с онкологией моложе 18 лет составляет более 83%, сообщила замглавы Минздрава РФ Евгения Котова.

"Не могу не отметить успехи наших специалистов в области детской онкологии, которые сегодня признаны во всем мире", – цитирует ее ТАСС.

По словам заместителя министра, в России также растет количество трансплантаций костного мозга у детей. За последние 6 лет оно увеличилось свыше чем на 20%.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург сообщил, что разрешение на применение российской онковакцины, согласно предварительному плану, будет получено в августе этого года. Уже в сентябре первые пациенты начнут получать лечение данным препаратом.

Кроме того, по словам Гинцбурга, для каждого пациента вакцина будет индивидуальной. Он подчеркнул, что ее будут создавать отдельно для каждого случая, поскольку двух похожих опухолей фактически не бывает.

