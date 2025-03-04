ФМБА завершило доклиническое исследование нового противоопухолевого препарата

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершили доклиническое исследование нового генноинженерного препарата для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

Препарат будет применяться для терапии наиболее тяжелых, злокачественных, прогрессирующих опухолей, которые устойчивы к традиционным методам лечения онкологии. Как уточнила глава ФМБА, разработка агентства имеет два гена протоксинов, которые специфически активируются в клетках опухоли и запускают механизмы их гибели.

Клинические исследования нового препарата начнутся в этом году, добавила Скворцова.

В конце 2024 года в России зарегистрировали импортозамещенный препарат "Ракурс" (223Ra) для лечения рака предстательной железы. Он является препаратом двойного действия. Его регистрация позволит снизить логистические задержки и увеличить доступность методики для россиян.

Ранее главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн сообщил, что персональная вакцина от рака может стать доступна пациентам через 2,5 года. Она будет бесплатной.