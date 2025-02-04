Врач Евсеев: рак не относится к инфекционным заболеваниям

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Рак не относится к инфекционным заболеваниям, а возникает из-за сбоя в делении клеток организма. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал врач-онколог Владислав Евсеев.

Эксперт перечислил самые популярные мифы о раке. Первым оказался миф о том, что раком можно заразиться.

"Риск развития онкологических заболеваний возрастает из-за некоторых инфекций. Например, вирус папилломы человека (ВПЧ) вызывает большую часть случаев рака шейки матки. Однако само онкозаболевание не передается от человека к человеку", – пояснил Евсеев, добавив, что от некоторых подобных инфекций существует вакцинация.

Вторым мифом врач назвал убеждение, что рак всегда передается по наследству. По словам эксперта, наследственность может увеличивать вероятность развития рака, однако лишь 5–10% случаев связаны с наследственными мутациями.

При этом, добавил он, некоторые виды онкозаболеваний передаются по наследству чаще других, например, рак яичника, молочной железы или толстой кишки.

Как отметил Евсеев, многие также считают, что сахар способствует развитию опухоли.

"Несмотря на то что раковые клетки потребляют больше глюкозы, чем обычные, сахар не усугубляет онкозаболевание. Безусловно, важно следить за питанием, есть больше овощей, ограничить потребление красного мяса до двух раз в неделю. Диета играет значимую роль в поддержании здоровья, но не является панацеей от рака", – сказал врач.

Четвертым и пятым мифами врач назвал мнение, что дезодоранты и электроприборы провоцируют рак.

"Существуют данные, что некоторые дезодоранты содержат парабены, которые могут увеличивать риск развития рака груди. Но большинство исследований не подтверждают связь между этими химическими веществами и изменениями в тканях молочной железы", – заявил он.

Кроме того, добавил Евсеев, энергия от бытовых электроприборов относится к низкочастотной и не повреждает гены.

Каждый год в России около 4–4,5 тысячи детей сталкиваются с различными видами онкозаболеваний. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на детского онколога, медицинского эксперта Юлию Диникину.

По данным Росстата, ежегодно растет число детей, которые находятся под диспансерным наблюдением. У них к доказанным факторам риска относятся генетическая предрасположенность и различные иммунодефицитные состояния.

Как отметила эксперт, предрасположенность связана с различными типами генетических мутаций. Доля случаев онкологических заболеваний среди детей, возникших в результате этого, составляет около 18%. Диникина привела в пример синдром Дауна, Блума, Гиппеля-Линдау и прочие заболевания. Если у ребенка выявили генетическую предрасположенность, то он должен находиться под строгим наблюдением врачей.

При этом для каждого типа опухоли характерна своя симптоматика. Среди тревожных симптомов врач выделила повторяющиеся боли в голове, животе, костях; тошноту и рвоту; необъяснимую потерю веса; появление новообразований на теле; резкое нарушение зрения; спонтанные синяки на теле; носовые кровотечения и ряд других сигналов.

Ранее стало известно, что разрешение на применение российской онковакцины будет получено в августе 2024 года. Уже в сентябре первые пациенты начнут получать лечение данным препаратом, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

Предполагается, что вакцину будут вводить не только пациентам с первичной меланомой, но и гражданам, которые уже прошли определенные стадии лечения.