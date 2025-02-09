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09 февраля, 11:45

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Онколог Минздрава: персональная вакцина от рака может стать доступна через 2,5 года

Персональная онковакцина может стать доступна пациентам через 2,5 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Персональная вакцина от рака может стать доступна пациентам через 2,5 года, сообщил главный внештатный онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн.

"Вакцина сможет стать доступной по завершении испытаний на токсичность и клинического исследования. <...> Около двух с половиной лет", – передает ТАСС его слова.

При этом она будет бесплатной, уточнил онколог. Он также отметил, что уже набраны добровольцы для клинических исследований.

Разработка вакцины идет совместно с директором Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александром Гинцбургом. Препарат будет изготавливаться персонально на основе опухолевых клеток у конкретного пациента.

Между тем интерес к российской вакцине проявили страны СНГ. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что в РФ уже поступали запросы на препарат.

Ученые готовят вакцину от рака к клиническим испытаниям

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