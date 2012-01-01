Академик РАН Покровский: новый препарат от ВИЧ – это не вакцина

Мир стоит на пороге глобальных перемен: ученые изобрели препараты, которые помогут бороться с раком и обезопасить себя от заражения ВИЧ. Ожидается, что они могут быть доступны пациентам уже в 2025 году. В материале Москвы 24 расскажем, в чем уникальность этих лекарств и как они работают.

Большая ремиссия

Российскую онковакцину разрабатывают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Препарат уже прошел доклинические испытания, а исследования на добровольцах могут начаться к середине 2025 года, рассказал ранее глава центра Александр Гинцбург.

Специалист объяснил действие вакцины на примере меланомы: при ее введении опухоль и метастазы полностью исчезают, что вселяет надежду на лечение пациентов даже на поздних стадиях. В ближайшем будущем ученые протестируют влияние препарата на рак почек, легких и поджелудочной железы.





Александр Гинцбург директор Центра имени Гамалеи Это персонализированная вакцина, которая для каждого больного будет делаться индивидуально – современные технологии это позволяют. Основана она на том, что каждая раковая опухоль имеет свой набор мутаций.

Для создания персональной вакцины специалисты будут брать биопсию одновременно из опухоли и нормальной ткани. После ряда исследований нейросеть определит, какие мутации можно превратить в антигены для борьбы с раковыми клетками, объяснил Гинцбург в интервью РИА Новости.

"На основании этой информации создается конструкция под названием информационная РНК – она вводится в организм человека", – объяснил Гинцбург.

После завершения всех работ вакцина для начала будет доступна только на базе Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. На обкатку технологии уйдет примерно год, а потом ее смогут использовать и в других медучреждениях по всей стране.

Параллельно идут исследования онковакцины в научных центрах Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), рассказывала Владимиру Путину в конце ноября глава ФМБА Вероника Скворцова.





Вероника Скворцова глава ФМБА Мы закончили фактически трехлетний цикл исследований по этой вакцине. Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать ее применять у пациентов.

По ее словам, у подопытных животных с "самой злокачественной" аденокарциномой кишечника наблюдалось сокращение объемов опухоли на 75–80%. Это позволяет жить с этим недугом и контролировать его, объясняла Скворцова.

Лекарство от ВИЧ?

Параллельно в американском Университете Эмори разрабатывают препарат, существенно повышающий эффективность профилактики ВИЧ. Недавно он прошел последнюю стадию испытаний, сказано в статье для журнала New England Journal of Medicine.

В рамках исследования испытуемых разделили на две неравномерные группы: 2 179 пациентов получали новый препарат ленакапавир каждые 26 недель, а 1 086 – стандартное лекарство для профилактики ВИЧ Truvada, которое нужно принимать ежедневно. В итоге после ленакапавира зарегистрировали всего два случая заражения, а после обычной терапии – девять. Эффективность новой вакцины ученые оценили в 99%.





Коллин Келли ведущий автор исследования и профессор Медицинской школы Университета Эмори, доктор медицинских наук Это значительный и глубокий прогресс в медицине, особенно для людей, чьи обстоятельства не позволяют им принимать ежедневные пероральные лекарства, и для тех, кто относится к группам населения, непропорционально сильно затронутым ВИЧ.

Ученые надеются, что препарат станет доступным для коммерческого использования к 2025 году. При этом цена годовой дозы достаточно высока: специалисты оценивают ее в 40 тысяч долларов и более.

Однако глава специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в беседе с RTVI пояснил, что сам по себе ленакапавир в виде таблеток ВИЧ-инфицированные принимают уже примерно пять лет. Теперь же разработчики решили протестировать его в качестве профилактики для тех, кто еще не заражен, но имеет такой риск.

"Надо таблетку принимать ежедневно, а преимущество ленакапавира в том, что здесь можно одну инъекцию делать раз в шесть месяцев, и тогда риск заражения ВИЧ-инфекцией приблизится к нулю, 99% защиты будет. Вот, собственно говоря, в чем достижение", – объяснил Покровский.





Вадим Покровский глава специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Это совершенно не вакцина. Вакцина – это специальный препарат, который вызывает развитие защитного иммунитета от какого-нибудь возбудителя. А здесь речь совсем о другом. Просто появился препарат, который, если его принимать – в данном случае, если его подкожно вводить, то в течение полугода этот человек будет практически защищен от заражения ВИЧ-инфекцией половым путем.

Пока концентрация препарата в крови высока, он будет убивать вирус, который проник в организм. Через полгода же без новой инъекции риск заразиться ВИЧ вновь существенно увеличивается, отметил Покровский.

