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04 декабря, 15:45

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Академик РАН Покровский: новый препарат от ВИЧ – это не вакцина

Лекарство надежды: какие революционные препараты от рака и ВИЧ создали ученые

Мир стоит на пороге глобальных перемен: ученые изобрели препараты, которые помогут бороться с раком и обезопасить себя от заражения ВИЧ. Ожидается, что они могут быть доступны пациентам уже в 2025 году. В материале Москвы 24 расскажем, в чем уникальность этих лекарств и как они работают.

Большая ремиссия

Фото: 123RF/scyther5

Российскую онковакцину разрабатывают специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ. Препарат уже прошел доклинические испытания, а исследования на добровольцах могут начаться к середине 2025 года, рассказал ранее глава центра Александр Гинцбург.

Специалист объяснил действие вакцины на примере меланомы: при ее введении опухоль и метастазы полностью исчезают, что вселяет надежду на лечение пациентов даже на поздних стадиях. В ближайшем будущем ученые протестируют влияние препарата на рак почек, легких и поджелудочной железы.

Это персонализированная вакцина, которая для каждого больного будет делаться индивидуально – современные технологии это позволяют. Основана она на том, что каждая раковая опухоль имеет свой набор мутаций.
Александр Гинцбург
директор Центра имени Гамалеи

Для создания персональной вакцины специалисты будут брать биопсию одновременно из опухоли и нормальной ткани. После ряда исследований нейросеть определит, какие мутации можно превратить в антигены для борьбы с раковыми клетками, объяснил Гинцбург в интервью РИА Новости.

"На основании этой информации создается конструкция под названием информационная РНК – она вводится в организм человека", – объяснил Гинцбург.

После завершения всех работ вакцина для начала будет доступна только на базе Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена и НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина. На обкатку технологии уйдет примерно год, а потом ее смогут использовать и в других медучреждениях по всей стране.

Параллельно идут исследования онковакцины в научных центрах Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), рассказывала Владимиру Путину в конце ноября глава ФМБА Вероника Скворцова.

Мы закончили фактически трехлетний цикл исследований по этой вакцине. Благодаря тому, что в этом году принят закон о применении персонализированных препаратов, мы уже со следующего года надеемся начать ее применять у пациентов.
Вероника Скворцова
глава ФМБА

По ее словам, у подопытных животных с "самой злокачественной" аденокарциномой кишечника наблюдалось сокращение объемов опухоли на 75–80%. Это позволяет жить с этим недугом и контролировать его, объясняла Скворцова.

Лекарство от ВИЧ?

Фото: 123RF/dragoscondrea

Параллельно в американском Университете Эмори разрабатывают препарат, существенно повышающий эффективность профилактики ВИЧ. Недавно он прошел последнюю стадию испытаний, сказано в статье для журнала New England Journal of Medicine.

В рамках исследования испытуемых разделили на две неравномерные группы: 2 179 пациентов получали новый препарат ленакапавир каждые 26 недель, а 1 086 – стандартное лекарство для профилактики ВИЧ Truvada, которое нужно принимать ежедневно. В итоге после ленакапавира зарегистрировали всего два случая заражения, а после обычной терапии – девять. Эффективность новой вакцины ученые оценили в 99%.

Это значительный и глубокий прогресс в медицине, особенно для людей, чьи обстоятельства не позволяют им принимать ежедневные пероральные лекарства, и для тех, кто относится к группам населения, непропорционально сильно затронутым ВИЧ.
Коллин Келли
ведущий автор исследования и профессор Медицинской школы Университета Эмори, доктор медицинских наук

Ученые надеются, что препарат станет доступным для коммерческого использования к 2025 году. При этом цена годовой дозы достаточно высока: специалисты оценивают ее в 40 тысяч долларов и более.

Однако глава специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский в беседе с RTVI пояснил, что сам по себе ленакапавир в виде таблеток ВИЧ-инфицированные принимают уже примерно пять лет. Теперь же разработчики решили протестировать его в качестве профилактики для тех, кто еще не заражен, но имеет такой риск.

"Надо таблетку принимать ежедневно, а преимущество ленакапавира в том, что здесь можно одну инъекцию делать раз в шесть месяцев, и тогда риск заражения ВИЧ-инфекцией приблизится к нулю, 99% защиты будет. Вот, собственно говоря, в чем достижение", – объяснил Покровский.

Это совершенно не вакцина. Вакцина – это специальный препарат, который вызывает развитие защитного иммунитета от какого-нибудь возбудителя. А здесь речь совсем о другом. Просто появился препарат, который, если его принимать – в данном случае, если его подкожно вводить, то в течение полугода этот человек будет практически защищен от заражения ВИЧ-инфекцией половым путем.
Вадим Покровский
глава специализированного научно-исследовательского отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Пока концентрация препарата в крови высока, он будет убивать вирус, который проник в организм. Через полгода же без новой инъекции риск заразиться ВИЧ вновь существенно увеличивается, отметил Покровский.

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Шмакова Екатерина

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