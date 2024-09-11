В РФ стартовали клинические испытания препарата для газожидкостной вентиляции легких

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Клинические исследования нового препарата для газожидкостной вентиляции легких начались в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

В рамках проекта "Ранова" специалисты организовали разработку технологии такой вентиляции легких. Она предполагает лечение тяжелой бронхолегочной патологии и спасение пациентов, которые находятся в жизнеугрожающих состояниях. Проведенные исследования на лабораторных животных показали безопасность, эффективность и перспективность данного метода, подчеркнули в ФПИ.

"Для последующего использования нового метода необходимо последовательное проведение доклинических и клинических исследований газопереносящей жидкости и аппарата газожидкостной искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении.

Для проведения исследований специалисты выбрали НИИ СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ. Клинические испытания совмещенной фазы завершатся до конца следующего года.

Ранее сообщалось, что клинические исследования вакцины от рака с добровольным участием пациентов с онкологическими заболеваниями могут начать в РФ к середине следующего года. Вакцину проверяли на доклинических исследованиях на мышах. Специалисты отрабатывали технологию, чтобы создать препараты, которые бы могли гарантировать уничтожение опухоли и метастазы.

