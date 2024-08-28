ФМБА: первые фазы испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы завершатся к лету 2025-го

Фото: 123RF/hgalina

Первые две фазы клинических испытаний вакцины от аллергии на березу планируется завершить в июле – августе 2025 года. Об этом в беседе с Агентством "Москва" сообщила врач – аллерголог-иммунолог Института иммунологии ФМБА РФ Ольга Елисютина.

По ее словам, препарат будет производиться на базе коммерческого партнера АО "Генериум". Сейчас сотрудники Института иммунологии ФМБА РФ открыли набор пациентов для проведения клинического исследования рекомбинантной аллерговакцины для профилактики аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии.

Лекарство поможет людям не только с аллергией на березу, но и на яблоню. Кроме того, на основе вакцины в будущем возможна разработка новых препаратов, добавила Елисютина.

ФМБА получило разрешение на проведение сразу двух этапов исследований от Минздрава РФ 15 августа. Во время исследований специалисты проверят эффективность, безопасность, реактогенность и иммуногенность вакцины у пациентов с аллергическим ринитом и повышенной чувствительностью к пыльце березы.

При этом представители ФМБА отметили, что во время доклинических проверок вакцина показала высокую эффективность и безопасность. Кроме того, данный препарат не имеет аналогов в мире.

