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23 мая, 20:04

Общество

Минздрав зарегистрировал новый препарат для лечения гепатита С

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав России зарегистрировал новый отечественный препарат для лечения гепатита С – "Гразопревир + Элбасвир", сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Отечественный дженерик МНН (международное непатентованное наименование. – Прим. ред.) <...> будет выпускаться в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в дозировке 100 миллиграммов + 50 миллиграммов", – уточнили в ведомстве.

Производство препарата будет осуществляться на собственных мощностях компании. Само средство включат в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и будет отпускаться по рецепту.

Ранее Минздрав России зарегистрировал новую вакцину "Гам-VLP-мультивак" от коронавируса. Препарат на основе вирусоподобных частиц разработан Национальным исследовательским центром имени Гамалеи и предназначен для профилактики COVID-19.

Вакцина получена биотехническим способом без использования патогенного вируса SARS-CoV-2 и вводится внутримышечно. Она относится к рекомбинантным препаратам нового поколения, которые обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов.

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