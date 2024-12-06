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06 декабря, 16:53

Наука

Минздрав РФ зарегистрировал новую вакцину от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российский Минздрав зарегистрировал новую отечественную вакцину от коронавируса "Гам-VLP-мультивак". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным ведомства, препарат на основе вирусоподобных частиц предназначен для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина получена биотехническим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2, отметили в пресс-службе.

Подобные вакцины являются рекомбинантными препаратами нового поколения, которые обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов, объяснили в Минздраве и уточнили, что вакцина предназначена для внутримышечного введения.

Разработчиком и производителем "Гам-VLP-мультивак" стал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.

Ранее ФМБА получило патент на портативный анализатор дыхания, способный определить COVID-19, туберкулез и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Устройство называется "Электронный нос". Принцип работы прибора основан на детектировании и математическом анализе сигналов газовых сенсоров, которые реагируют на выдыхаемый воздух. Усовершенствованная конструкция блока учитывает влияние внешней атмосферы на регистрируемые отклики.

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