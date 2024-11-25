ФМБА предоставит результаты исследования вакцины от аллергии на пыльцу в июне 2025 года

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Первая в мире вакцина от аллергии на пыльцу березы, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), может быть зарегистрирована в конце 2025 года, заявила глава агентства Вероника Скворцова, передает сайт Кремля.

На встрече с Владимиром Путиным Скворцова отметила, что ФМБА уже нашло партнера для производства вакцины. Лекарственное средство уже хотят использовать за пределами страны.

Между тем осенью аллергия на пыльцу сорных трав (подорожник, марь, полынь, амброзия) снижается, однако остаются такие аллергены, как плесневые грибы. По словам экспертов, плесневые грибы размножаются на листве деревьев, на гниющих плодах и других органических субстратах.

При этом симптомами аллергической реакции могут быть кашель, затруднение дыхания, одышка, особенно у лиц с бронхиальной астмой, однако в этом случае реже встречается аллергический ринит и конъюнктивит.