Врач Соболева предупредила аллергиков об опасности опавшей листвы

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Осенью аллергическая реакция на пыльцу сорных трав (подорожник, марь, полынь, амброзия. – Прим. ред.) снижается, однако остаются такие аллергены, как плесневые грибы, рассказала врач-аллерголог Александра Соболева.

По словам специалиста, плесневые грибы активно размножаются на листве деревьев, на гниющих плодах и других органических субстратах.

"Пока температура не опустится ниже -10 градусов, не только споры грибов, но и их основная часть – гифы – с опавшей листвой находятся в почве и легко разносятся, вызывая симптомы аллергии не только на улице, но и в общественных помещениях и транспорте", — пояснила Соболева RT.

Симптомами аллергии на плесневые грибы могут быть кашель, затруднение дыхания, одышка, особенно у лиц с бронхиальной астмой, однако в этом случае реже встречается аллергический ринит и конъюнктивит (слезотечение, зуд слизистых глаз или носа, насморк, чихание. – Прим. ред.), отметила врач.

В заключение Соболева добавила, что аллергию часто путают с простудным заболеванием, поскольку симптомы схожи, поэтому при появлении жалоб необходимо обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что пыль, клещи и споры плесневых грибов скапливаются на мягких игрушках, что может вызвать аллергию у ребенка. Чтобы не навредить здоровью, врач посоветовал дезинфицировать мягкие игрушки хотя бы раз в месяц. А прежде чем приступать к чистке, стоит изучить информацию на этикетке.