Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 15:12

Наука
Главная / Новости /

ФМБА: результаты клинических испытаний вакцины от аллергии ожидаются положительными

В ФМБА рассказали о клинических испытаниях вакцины от аллергии

Фото: 123RF/angellodeco

Результаты клинических испытаний отечественной вакцины от аллергии на пыльцу березы и ряд других источников, по предварительным данным, будут положительными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.

Речь идет о вакцине "Аллергарда", которая была создана учеными ФМБА. Препарат уже на данной стадии считается безопасным и хорошо переносится организмом. При этом был получен ряд благоприятных показателей эффективности, указала руководитель агентства.

В настоящее время завершается первая и вторая фаза исследований. Окончательные результаты станут известны в августе, добавила Скворцова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Вакцина была создана совместно с Венским медуниверситетом на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции. Пациенту потребуется ввести всего 3–5 инъекций. Предполагается, что лекарство могут ввести в гражданский оборот в конце 2025 – начале 2026 года.

Читайте также


медицинанаука

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика