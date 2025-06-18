ФМБА: результаты клинических испытаний вакцины от аллергии ожидаются положительными

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Результаты клинических испытаний отечественной вакцины от аллергии на пыльцу березы и ряд других источников, по предварительным данным, будут положительными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову.

Речь идет о вакцине "Аллергарда", которая была создана учеными ФМБА. Препарат уже на данной стадии считается безопасным и хорошо переносится организмом. При этом был получен ряд благоприятных показателей эффективности, указала руководитель агентства.

В настоящее время завершается первая и вторая фаза исследований. Окончательные результаты станут известны в августе, добавила Скворцова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Вакцина была создана совместно с Венским медуниверситетом на основе уникальной рекомбинантной молекулярной конструкции. Пациенту потребуется ввести всего 3–5 инъекций. Предполагается, что лекарство могут ввести в гражданский оборот в конце 2025 – начале 2026 года.

