Российская вакцина станет доступна для онкобольных осенью 2025 года

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Регуляторные органы должны утвердить стратегию по созданию и применению новой российской мРНК-вакцины для терапии рака летом 2025 года, а уже в сентябре – октябре ее получат первые пациенты. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, в стратегию могут внести дополнения и изменения, что окажет влияние на время и цену создания препаратов.

"Возможно, со временем и, соответственно, на качественно новый уровень выведет определенная, соответственно, форма лечения рака, потому что количество онкологических заболеваний – чисто гистологически, фенотипически – в настоящее время превышает уже число 300", – добавил ученый.

В прошлом году главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн говорил, что вакцина против рака на мРНК-платформе будет стоить государству около 300 тысяч рублей, при этом для самих пациентов она будет бесплатной.

В апреле этого года в России был создан не имеющий аналогов в мире препарат от рака. Лекарственное средство "Афотид" уже используется для терапии онкологических заболеваний. Исследования на добровольцах показали безопасность препарата, а его клинические испытания при этом разрешены в семи медучреждениях.

