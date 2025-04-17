Не имеющий аналогов в мире препарат от рака создан в России

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Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к заключению о создании в России препарата для лечения рака, который не имеет аналогов в мире. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

Суд разбирал спор между Минпромторгом РФ и разработчиком лекарственных препаратов.

"При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания", – говорится в документах.

В них подчеркивается, что лекарственное средство "Афотид" уже используется для терапии онкологических заболеваний. Исследования на добровольцах показали безопасность препарата, а его клинические испытания при этом разрешены в семи медучреждениях.

В исковом заявлении, направленном против ООО "Лина М" из Королева, Минпромторг потребовал расторгнуть госконтракт с ответчиком, заключенный в 2014 году на сумму 150 миллионов рублей. Его предметом была научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по трансферу зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкологических заболеваний.

Истец также обратился в суд с требованием взыскать с компании более 117 миллионов рублей неотработанного аванса и более 80 миллионов рублей в качестве процентов за использование чужих денежных средств.

По словам истца, форма нарушила сроки выполнения четвертого этапа НИОКР, включая клинические испытания, более чем на шесть лет. Кроме того, как считает Минпромторг, цель НИОКР не была достигнута, а результат работ не представляет ценности для заказчика.

При этом Арбитражный суд Москвы в ноябре расторгнул договор и взыскал с ответчика более 117 миллионов рублей в качестве неосновательного обогащения. В удовлетворении требования о взыскании процентов было отказано.

Однако обе стороны обжаловали это решение, в результате чего апелляционная инстанция уменьшила сумму взыскания до 14 миллионов рублей, согласившись с тем, что задержка произошла по объективным причинам.

Ответчик получил разрешение на клинические испытания с опозданием на год, затем они приостанавливались из-за запрета на набор добровольцев в период пандемии. Кроме того, из-за санкций ему пришлось разрабатывать оборудование отечественного производства, в частности "гомогенизатор полимерных частиц высокого давления".

Таким образом, апелляционный суд не только уменьшил сумму взыскания, но и пришел к выводу, что "ответчиком разработан социально значимый для общества препарат".

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