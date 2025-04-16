Британский суд постановил, что понятие "женщина" относится к биологическому полу

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Понятия "женщина" и "пол" не могут применяться к трансгендерным женщинам (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Такое решение вынес Верховный суд Великобритании.

"Определения терминов "женщина" и "пол" в Законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу", – цитирует ТАСС председателя высшего британского судебного органа Патрика Ходжа.

Это решение позволило завершить долгий спор между правительством Шотландии и организацией For Women Scotland ("За женщин Шотландии"), который длился с 2018 года.

Лондон официально разрешил трансгендерным женщинам, имеющим свидетельство о признании пола, занимать должности в государственных советах и на предназначенных женщинам ролях. Тем не менее сессионный суд шотландского Эдинбурга несколько раз отвергал иски For Women Scotland, ссылаясь на то, что шотландское правительство по-своему трактует понятие "женщина".

Ранее парламент Венгрии принял 15-ю поправку к конституции страны о признании только двух полов – женского и мужского. До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выражал желание поступить также, прописав аналогичный пункт в конституции своей страны. Фицо, в частности, ссылался на президента США Дональда Трампа, который решил признавать только мужской и женский гендер.

