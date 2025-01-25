Премьер Словакии заявил о желании закрепить в конституции только два пола

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал в эфире программы "Субботние диалоги" о своем желании прописать в конституции республики пункт о признании в стране только двух полов – мужского и женского.

Он напомнил, что аналогичное решение ранее принял президент США Дональд Трамп. Премьер Словакии одобрил рациональный подход американского лидера, призвав Евросоюз брать пример с республиканца в области борьбы с нелегальной миграцией.

"Это возвращение к здравому разуму. У нас не может быть, помимо мужчин и женщин, кто-то еще, кто думает, что он вертолет, кошка или собака", – сообщил Фицо.

Во время своей инаугурационной речи 20 января Трамп сказал, что официальная политики страны будет заключаться в признании только двух гендеров – мужского и женского.

В свою очередь, аналитик Павел Фельдман отметил, что для официального закрепления двух полов будет недостаточно президентского указа. Закон нужно будет провести через конгресс, где Трамп может столкнуться с сопротивлением со стороны демократов и некоторых республиканцев.

