Франция осудила призыв США отказаться от программ инклюзивности

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Министерство внешней торговли Франции раскритиковало призыв США к французским организациям отказаться от программ инклюзивности. Об этом сообщает AFP со ссылкой на ведомство.

По информации зарубежных СМИ, Соединенные Штаты потребовали от компаний Франции отказаться от политики инклюзивности. В противном случае им пригрозили прекращением сотрудничества.

Во французском министерстве подчеркнули, что любое вмешательство Вашингтона в политику компаний является неприемлемым.

Ранее стало известно, что американская корпорация Google отказалась от целевых показателей по найму сотрудников из числа меньшинств по политике DEI (разнообразия, равенства и инклюзивности). Решение было доведено до сотрудников компании через электронное письмо.

Подобные меры также были приняты американской корпорацией Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и крупнейшей сетью ресторанов быстрого питания McDonald's.

Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск подверг критике предыдущего президента страны Джо Байдена за решение одобрять образовательные гранты учреждениям, если они соблюдали политику DEI.