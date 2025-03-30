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30 марта, 05:12

Политика

Франция осудила призыв США отказаться от программ инклюзивности

Фото: 123RF/sylv1rob1

Министерство внешней торговли Франции раскритиковало призыв США к французским организациям отказаться от программ инклюзивности. Об этом сообщает AFP со ссылкой на ведомство.

По информации зарубежных СМИ, Соединенные Штаты потребовали от компаний Франции отказаться от политики инклюзивности. В противном случае им пригрозили прекращением сотрудничества.

Во французском министерстве подчеркнули, что любое вмешательство Вашингтона в политику компаний является неприемлемым.

Ранее стало известно, что американская корпорация Google отказалась от целевых показателей по найму сотрудников из числа меньшинств по политике DEI (разнообразия, равенства и инклюзивности). Решение было доведено до сотрудников компании через электронное письмо.

Подобные меры также были приняты американской корпорацией Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и крупнейшей сетью ресторанов быстрого питания McDonald's.

Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск подверг критике предыдущего президента страны Джо Байдена за решение одобрять образовательные гранты учреждениям, если они соблюдали политику DEI.

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