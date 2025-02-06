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06 февраля, 05:28

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WSJ: Google отменяет свои программы по целевому найму меньшинств

Google отказалась от программы по целевому найму меньшинств – СМИ

Фото: depositphotos/wolterke

Американская корпорация Google отказалась от целевых показателей по найму сотрудников из числа меньшинств (DEI), передает газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Google отказывается от своей цели нанимать больше сотрудников из исторически недопредставленных групп и пересматривает некоторые программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности, присоединяясь к другим технологическим гигантам, переосмысливающим свой подход к DEI", – пишет издание.

Отмечается, что решение было доведено до сотрудников компании через электронное письмо. Подобные меры ранее были приняты американской корпорацией Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и крупнейшей сетью ресторанов быстрого питания McDonald's.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что правительство США будет придерживаться официальной политики признания только двух полов: мужского и женского. Таким образом политик старается выполнить одно из своих предвыборных обещаний – вернуть США к ценностям традиционной семьи.

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