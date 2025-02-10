Маск назвал ужасным требование Байдена учитывать DEI для выдачи грантов

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Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск подверг критике предыдущего президента страны Джо Байдена за решение одобрять образовательные гранты учреждениям, если они соблюдали политику DEI (разнообразия, равенства и инклюзивности), передает RT.

"Каждый образовательный и исследовательский грант, который был объявлен за последние четыре года, требовал соблюдения политики DEI в том или ином виде", – уточнил он.

Ранее Маск призвал закрыть "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки" (также признано иноагентом в РФ), так как эти СМИ больше никто не слушает, но они потребляют миллиард долларов в год.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Штаты не будут закрывать пропагандистские СМИ, а просто переформатируют их, чтобы они отвечали политике новой администрации.

