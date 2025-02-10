Захарова заявила, что США сохранят пропагандистские СМИ

Фото: телеграм-канал МИД России

Соединенные Штаты не станут закрывать пропагандистские СМИ, а переформатируют их, чтобы они отвечали политике новой администрации. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Комментируя идею миллиардера Илона Маска закрыть "Радио Свобода" (СМИ, признанное в России иноагентом и нежелательной организацией) и "Голос Америки"(СМИ, признанное в России иноагентом), дипломат отметила, что они пропагандировали не внешнюю политику США, а идеологию ультралиберализма. По мнению Захаровой, эти ресурсы работали против американских внутренних политических оппонентов.

Накануне Илон Маск призвал закрыть "Радио Свобода" и "Голос Америки". Как заявил бизнесмен, эти СМИ больше никто не слушает. Он назвал их "радикальными левыми сумасшедшими, которые разговаривают сами с собой".

Ранее Захарова заявила, что Россия будет вынуждена принять ответные меры, если Франция продолжит эскалацию в вопросе СМИ. По словам дипломата, заявления Парижа о якобы актах притеснения и небезопасном положении французских журналистов в России отражают "традиционную для западного мейнстрима меланхолию".

