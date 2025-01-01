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Россияне стали спокойно относиться к мнению о себе за границей. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она указала на устоявшуюся важность для россиян мнения о них за границей. По мнению дипломата, что это может быть связано с многочисленными нападениями на Россию, в связи с чем жители страны внимательно воспринимают реакцию на себя.

"Но мне кажется, мы вот сейчас совершили какую-то потрясающую работу над самими собой, которая дала результаты. Нам стало все равно, что они там – русофобят или не русофобят. Любите? Прекрасно. Поздравляем вас", – подчеркнула Захарова.

Ранее Владимир Путин назвал антикультурной и расистской "культуру отмены" России, которую продвигает Запад. По его словам, отменить культуру России по определению невозможно, так как в ее основе лежит "подлинная свобода и милосердие, а также любовь к человеку и духовность".

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о попытках Запада отменить все российское. Речь идет о книгах, фильмах, музыке, контенте в интернете и даже языке. Он отметил, что в связи с этим следует сохранять историческую память народов России и ее соседей, бережно относиться к русскому языку и традициям.

