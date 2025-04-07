Российские ученые синтезировали новый антидепрессант

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Ученые с кафедры "Органическая химия" Самарского политеха смогли найти новое соединение, содержащее фрагмент гамма-аминомасляной кислоты, который может оказаться новым антидепрессантом. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки РФ.

Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) действует в качестве нейромедиатора и регулирует механизмы возбуждения и торможения. При лечении депрессии и других расстройств специалисты прописывают препараты, которые влияют на ГАМК.

"Наша основная задача – поиск и разработка методов синтеза новых молекул с фрагментом ГАМК, потенциально применимых как лекарственные препараты. Это необходимо для расширения библиотеки таких лекарственных кандидатов", – отметила ассистент кафедры Кристина Храповицкая.

В настоящее время специалисты занимаются разработкой новых подходов к синтезу веществ с фрагментом ГАМК.

"Наша работа включает компьютерное прогнозирование биологических свойств получаемых молекул, непосредственно их синтез и исследование образцов полученных соединений на нейротропное и противовирусное действие", – сказал глава исследований и завкафедрой Юрий Климочкин.

По его словам, благодаря новым подходам удастся приблизиться к созданию инновационных лекарств.

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